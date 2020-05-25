重视病虫害灾情确保粮食安全

全国政协委员、清华大学分析中心主任李景虹认为，当前应高度重视正在肆虐的蝗虫灾害，科学有效确保我国粮食安全。

李景虹建议，适时启动国家级应急措施，及时开展相关工作的全国性部署。应针对我国农业具体状况和粮食生长分布特点，尽快制定科学有效的防范措施，确保我国农业和粮食生产的长期安全。同时，应打破相关部门行业壁垒，从国务院统筹部署的高度，全盘部署落实，确保相关工作人员能及时到岗到位，迅速进入防御工作状态，同时进行沉底式监督和检查。

李景虹建议，利用遥感监测、大数据等技术，建立完善我国病虫害预警机制和预警体系。及时建立信息公开透明的疫情上报机制和相关信息发布平台，全面掌握数据和蝗虫动态，做到及时发布，并加强与联合国粮食及农业组织及相关国家、政府组织的信息和技术的交流与互通，为疫情的防控提供科学依据。

李景虹还建议，利用我国已有的相关技术帮助巴基斯坦等“一带一路”受灾国家，体现大国担当，及时将蝗虫灾害阻断在国门之外。（记者 张骜）