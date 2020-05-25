户外聚会热催生“野餐元年”

一张色彩斑斓的野餐布，几只手工编织的藤条篮，再配上冷餐、饮料、帐篷、香槟杯……近一个多月来，全国各地悄然刮起一股“野餐热”， 成为年轻人颇具仪式感的休闲方式之一。

疫情放缓后，户外聚餐成风潮，网友们戏称2020年成为中国“野餐元年”。记者注意到，“野餐热”的兴起刺激野餐周边物品在电商平台上热卖，不少线下商家也积极抓住这一消费新商机，让“野餐经济”走进大众视野。

朋友圈刮起“野餐热”

红白格纹餐垫、田园风竹篮、桌飘气球……最近，很多人的朋友圈里涌入不少似曾相识的野餐照片。在北京，奥森公园、朝阳公园和一些郊野公园，都能看到三三两两的年轻人席地而坐一起野餐的身影。

疫情放缓后，人们纷纷趁着春末夏初的好天气到户外“透气”，带上各种简餐、水果在大自然的美景中边吃边聊，消磨周末的闲暇时光，成为最惬意的聚会方式。

“在室内憋太久啦，总算能出门放下风。不过疫情期间还是不能完全放松，野餐又安全又健康，花销也不高。”市民胡蕊表示，疫情后年轻人的生活预算也在不断压缩，相比出国旅行和高级餐厅聚会，出门野餐算成本最低的“网红生活同款”。

有意思的是，相比野餐本身，一些年轻人更看重拍照和修片带来的社交乐趣。“我之前发小红书笔记，一般也就几十个赞，关于野餐的笔记攻略却一下子收到了2000多个赞还有500多个收藏，成就感爆棚。”白领小旸说。数据显示，过去1个月，小红书野餐相关笔记发布量同比增长13.6倍，其中视频笔记增长3.4倍。上海、北京、广州、深圳和杭州成为发布量前五名的城市。

也有消费者“吐槽”这种新兴消费形式大于内容。“盛放饮料的唯一容器只能是香槟杯，哪怕你喝的是王老吉。报刊也一定要买英文的，哪怕是过刊，否则你和小伙伴就成了老干部相约逛公园。”胡蕊认为，“野餐热”下，不少年轻人的消费华而不实，为了发朋友圈而摆拍就有点无聊了，远离了亲近自然的休闲乐趣。

各路商家抓住野餐新商机

随着越来越多的年轻人加入，野餐俨然成了新型带货方式。

“野餐布一定要红格的，防水很重要。餐具的颜值一定要高，专门用来拍照。”“Still begirl”是小红书上的一位美食博主，她的野餐攻略得到了数百个点赞和收藏。记者注意到，在该攻略下方直接就有野餐用品的购买链接，比如七折出售的草柳编织篮、六八折出售的野餐垫等。

不少电商平台的商家发现“野餐经济”带来的新商机后，借机推出“野餐套餐”。“完全没想到近一个月生意突然好起来，总有姑娘来问，店里有没有野餐用的桌飘气球。”一家户外用品网店店主告诉记者，店里凡是标注了和野餐有关标签的商品都会热销，哪怕是以前销量平平的迷你帐篷，而店里一款便携防水野餐垫近一个月卖出了3.5万件。

北京多个西餐厅、甜品店也顺势供应野餐套餐食物。一家名为走板的甜品店推出了价格为128元的踏青野餐双人套餐，含有2份蛋糕卷和1份手工曲奇，以及2杯网红乳酪茶。相比普通的外卖盒，这些食物均配有“高颜值”的便当盒，就连乳酪茶也是精致的玻璃瓶包装。

“我们确实注意到现在很多人都有户外野餐的需求，特意推出了两套供2至3人享用的夏日野餐礼盒，分别为398元和458元。”国贸商城的福楼西餐厅店员在接受记者询问时表示，这些套餐含有沙拉、面包、三明治、薯片、意大利面等，同时配有起泡酒、矿泉水瓶等，“稍贵的一款直接含有野餐垫布，所有的食物都是精心打包，拍照绝对没问题。”

郊野公园仍是野餐首选地

据马蜂窝旅游大数据显示，今年3月以来，“野餐”主题的旅游热度同比去年上升132%。玉渡山、奥林匹克森林公园、朝阳公园和东郊湿地公园成为北京市民最关注的热门野餐景点。

不过，想要找到合适的野餐地点并非易事。“与老一辈理解的野炊、烧烤等野餐方式不同，这一波野餐风潮更多以冷餐为主。随着野餐的人越来越多，想要找到有草坪、有树荫、可以席地而坐的平整区域并不容易。”胡蕊说，想要清静一些，就得奔名气小一点、距离远一点的新开放郊野公园。

记者注意到，北京一些公园会对在草坪上席地而坐的野餐行为进行制止。“在绿地内野餐属于不文明行为，游客需在公园内公共桌椅处就餐。”据念坛公园的执法队员介绍，近日执法队对多起湖边野餐等不文明行为进行了劝阻。至于需要生火的户外露天烧烤行为，北京绝大部分公园更是严令禁止。

一些采摘园、农家乐则在此前的烧烤服务上升级，提供野餐场地。“目前正是樱桃成熟的时候，除了采摘，还可以在果树下野餐。单独带餐的野餐券和需要我们提供烧烤架的烧烤券是分开售卖的。”通州区潞城镇的一个采摘园农场主表示。

但记者走访发现，对大部分想要在家附近惬意地消磨一下午的市民来说，郊野公园仍是最理想的野餐地点，不论是出于成本还是方便考虑。