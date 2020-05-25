热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

业内预测后市猪价将保持回落

2020年05月25日08:46 来源：经济参考报

　　农业农村部全国农产品批发市场价格信息系统最新数据显示，5月22日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为38.77元/公斤。自2月19日的50.08元/公斤阶段高点后，已连续3个月维持降势。业内展望后市，预测未来猪肉价格将保持当前趋势，不会再大幅上涨。

　　受非洲猪瘟影响，此前国内猪肉价格连涨数倍，然而，今年年后由于新冠肺炎疫情需求下滑，猪价明显回调。农业农村部部长韩长赋在今年两会期间表示，猪肉批发市场价格比最高时候下降了23%，当前生猪生产恢复势头不错，实现今年的生猪生产目标可以预期。从去年10月开始，能繁母猪存栏止降回升，已连续7个月恢复增长，生猪存栏也连续3个月增长。

　　韩长赋表示，由于行情比较好，市场主体积极性很高，养猪投资在增加，新建猪场多，补栏增养快。能繁母猪存栏和生猪存栏是生猪生产的核心指标，从这两个指标看，势头不错。按照这个势头走下去，今年生猪生产恢复到基本接近常年水平很有希望。

　　“我们判断，随着生猪生产恢复，供求关系也会逐步改善，后市猪肉价格不会再大幅度上涨。”韩长赋说，通过努力，一定会确保老百姓的碗里“不缺肉”。

　　植信投资首席经济学家兼研究院院长连平也判断，进入二季度后，伴随着供求关系进一步改善，猪肉价格逐步回落是大概率的事件。他表示，随着猪肉价格回落，食品价格的涨幅也将走缓，货币政策就有了更多的空间。

　　艾格农业分析师马文峰认为，“2018年4月-2019年1月-2020年2月”生猪生产新一轮的价格上涨周期结束，未来两年国内生猪、猪肉、仔猪价格将会步入全面下降周期。他表示，国家此前持续提出各项支持生猪生产的政策，包括印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》等。在市场拉动和政策推动下，生猪生产已出现止降回升的积极变化。伴随生产恢复，生猪价格必然下滑。

　　农业农村部发布的最新一期《农产品供需形势分析月报》预计，随着餐饮业继续恢复，学校、机关食堂等集团消费增加，带动猪肉消费需求进一步复苏，但仍低于常态水平。生猪产能继续恢复性增长，商品猪供给仍明显低于上年同期。低价冻品库存投向市场，中央储备冻肉继续投放，市场短期承压下跌，恐慌性抛售加速猪价下跌。

　　该报告还指出，随着恐慌性抛售下降及商品猪出栏重下滑，生猪和猪肉价格跌幅将会逐渐收窄。猪价快速回落将导致商品猪转母猪、仔猪补栏量下降以及后期商品猪出栏重趋于常态，有利于后期市场价格的稳定。

　　值得一提的是，据农业农村部网站消息，5月21日，农业农村部发布《非洲猪瘟防控强化措施指引》，要求从2021年4月1日起试点大区逐步限制生猪调运，除种猪仔猪外，其他活猪原则上不出大区。农业农村部畜牧兽医局有关负责人就此表示，抓好非洲猪瘟防控，保障生猪产业健康发展，事关今明两年生猪生产恢复目标能否如期实现。随着生猪生产加快恢复和境外疫情高发，仔猪、种猪调运频繁增大了疫情反弹的风险。因此出台的《指引》，将指导各地毫不松懈抓好常态化防控，确保疫情不反弹，维护生猪生产恢复的向好势头。

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn