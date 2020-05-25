业内预测后市猪价将保持回落

农业农村部全国农产品批发市场价格信息系统最新数据显示，5月22日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为38.77元/公斤。自2月19日的50.08元/公斤阶段高点后，已连续3个月维持降势。业内展望后市，预测未来猪肉价格将保持当前趋势，不会再大幅上涨。

受非洲猪瘟影响，此前国内猪肉价格连涨数倍，然而，今年年后由于新冠肺炎疫情需求下滑，猪价明显回调。农业农村部部长韩长赋在今年两会期间表示，猪肉批发市场价格比最高时候下降了23%，当前生猪生产恢复势头不错，实现今年的生猪生产目标可以预期。从去年10月开始，能繁母猪存栏止降回升，已连续7个月恢复增长，生猪存栏也连续3个月增长。

韩长赋表示，由于行情比较好，市场主体积极性很高，养猪投资在增加，新建猪场多，补栏增养快。能繁母猪存栏和生猪存栏是生猪生产的核心指标，从这两个指标看，势头不错。按照这个势头走下去，今年生猪生产恢复到基本接近常年水平很有希望。

“我们判断，随着生猪生产恢复，供求关系也会逐步改善，后市猪肉价格不会再大幅度上涨。”韩长赋说，通过努力，一定会确保老百姓的碗里“不缺肉”。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平也判断，进入二季度后，伴随着供求关系进一步改善，猪肉价格逐步回落是大概率的事件。他表示，随着猪肉价格回落，食品价格的涨幅也将走缓，货币政策就有了更多的空间。

艾格农业分析师马文峰认为，“2018年4月-2019年1月-2020年2月”生猪生产新一轮的价格上涨周期结束，未来两年国内生猪、猪肉、仔猪价格将会步入全面下降周期。他表示，国家此前持续提出各项支持生猪生产的政策，包括印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》等。在市场拉动和政策推动下，生猪生产已出现止降回升的积极变化。伴随生产恢复，生猪价格必然下滑。

农业农村部发布的最新一期《农产品供需形势分析月报》预计，随着餐饮业继续恢复，学校、机关食堂等集团消费增加，带动猪肉消费需求进一步复苏，但仍低于常态水平。生猪产能继续恢复性增长，商品猪供给仍明显低于上年同期。低价冻品库存投向市场，中央储备冻肉继续投放，市场短期承压下跌，恐慌性抛售加速猪价下跌。

该报告还指出，随着恐慌性抛售下降及商品猪出栏重下滑，生猪和猪肉价格跌幅将会逐渐收窄。猪价快速回落将导致商品猪转母猪、仔猪补栏量下降以及后期商品猪出栏重趋于常态，有利于后期市场价格的稳定。

值得一提的是，据农业农村部网站消息，5月21日，农业农村部发布《非洲猪瘟防控强化措施指引》，要求从2021年4月1日起试点大区逐步限制生猪调运，除种猪仔猪外，其他活猪原则上不出大区。农业农村部畜牧兽医局有关负责人就此表示，抓好非洲猪瘟防控，保障生猪产业健康发展，事关今明两年生猪生产恢复目标能否如期实现。随着生猪生产加快恢复和境外疫情高发，仔猪、种猪调运频繁增大了疫情反弹的风险。因此出台的《指引》，将指导各地毫不松懈抓好常态化防控，确保疫情不反弹，维护生猪生产恢复的向好势头。