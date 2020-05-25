“‘粮经’年年念，今年有新意”——来自全国政协农业界别协商会议现场的报道

“加强粮食产能建设”“大力推进农田水利建设”“加快推进非洲猪瘟疫苗研发”……24日下午，全国政协十三届三次会议农业界别协商会议现场，委员们围绕“保障重要农产品有效供给”的议题建言献策。

我国农业连年丰收，粮食储备充裕。但对于一个有着14亿人口的大国而言，手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。保障粮食等重要农产品有效供给，也是农业界委员关注的重要议题。

“‘粮经’年年念，今年有新意。”余欣荣委员说，新冠肺炎疫情期间社会对粮食安全更加关注。我国粮食生产取得历史性的“十六连丰”，但也要居安思危、系统施策，牢牢把握粮食安全主动权。

围绕“藏粮于地”，严之尧委员建议，确保18亿亩耕地红线不突破；大力开展土地整治，破解农村土地“用不上、用不好”的困境；保护地力，不断提高有机肥料的研发和生产水平。

仲志余委员则建议，继续加大防洪、供水等重大水利工程建设，提高防汛抗旱能力，为粮食安全和保障重要农产品有效供给夯实基础。

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交流思想，凝聚共识。

去年，全国政协全体会议期间首次举行界别协商会议；今年继续在部分界别举行界别协商会议，让委员们聚焦议题、畅所欲言。

讨论现场还来了几位特殊的“客人”——来自中央和国家机关有关单位的负责人在现场仔细听、认真记，与委员们真诚交流，对建议当场回应。

“研发安全、有效的疫苗是非洲猪瘟疫情防控的重中之重。”陈化兰委员建议，有关部门要按照程序不减、标准不降的原则，加强对疫苗评价评审相关工作的组织协调，加快推进非洲猪瘟疫苗研发进程，依靠科技恢复和稳定生猪产业。

农业农村部副部长于康震现场回应说，非洲猪瘟疫苗研发在政策上“特事特办”，已经安排有关评审机构和专家及早介入，为下一步的评价扫除障碍。

乔晓玲委员则建议，发挥政府保供稳价的调控作用，组织重点保供企业对进口猪肉实行联合采购，用进口猪肉作为中央和地方储备，调节和稳定猪肉市场价格。

对此，财政部副部长程丽华回应说，财政部正积极配合相关部门，委托相关企业通过进口猪肉的方式进一步充实中央储备，下一步还将紧盯国际猪肉市场和国内供需情况，配合有关部门稳步推进猪肉进口储备投放工作。

“委员们的意见和建议我们会认真研究、积极吸纳。”国家发展改革委副主任胡祖才说，一些重大工程、重大政策和改革要体现在“十四五”规划中，要加大投入，完善重要农产品产供储销体系，农业支持政策要稳中加力。

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委员们聚焦主题、建言资政；部委负责人直面问题、现场作答。热烈的会场，见证着一条条真知灼见转化为发展良策。（记者陈炜伟）