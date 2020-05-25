无惧风雨 中国步履更坚定

在全国政协十三届三次会议和十三届全国人大三次会议开幕会上，出席会议的委员和代表庄严肃穆，向在抗击疫情的严峻斗争中的牺牲烈士和逝世同胞默哀。

俄罗斯中国和平统一促进会秘书长兼常务副会长吴昊也在电视机前，起立默哀。“在这1分钟的‘静默’中，我听出了祖国对生命的敬畏，对人民的敬重。”吴昊说。

像吴昊一样关注全国两会的海外华侨华人还有很多。远在非洲的博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌5月22日通过直播观看了中国国务院总理李克强作政府工作报告。“中华儿女风雨同舟、守望相助，筑起了抗击疫情的巍峨长城。”政府工作报告语句铿锵，让南庚戌很感动，也让他从中看到中国无惧风雨的坚定步伐。

抗疫让中华儿女更团结

“今年的政府工作报告比往年精简许多，但在有限的篇幅中，特意提到海外侨胞对抗击疫情的贡献，让我们感到温暖、信心倍增。”南庚戌说，“海外华侨华人不但在抗击疫情时与祖（籍）国人民守望相助，在参与祖（籍）国发展建设的过程中也不会缺席。”

“我对政府工作报告中提及‘十分不易、成之惟艰’的抗疫经历深有感触。当听到报告中对海外侨胞‘表示诚挚感谢’，我觉得特别暖心。报告中说‘海外侨胞是祖国的牵挂’，想到祖国向海外华侨华人及时提供的防疫帮助，我们向祖国道一声感谢！”吴昊说，海内外中华儿女共抗疫情的经历被写入报告，也烙进中华民族的共同记忆。

泰中侨商联合会会长邝锦荣注意到政府工作报告中有关防疫的内容：“加强公共卫生体系建设，坚持生命至上，改革疾病预防控制体制，完善传染病直报和预警系统，坚持及时公开透明发布疫情信息。这些举措不仅有利于防止疫情反弹，更为守护人民健康注入持久力量。事实证明，疫情击不倒千千万万海内外中华儿女，将使我们更加强大、更加团结！”

报告体现了“人民至上”

“我感受最深的是政府工作报告中体现的人民至上、实事求是精神。减税降费、扩大就业、脱贫攻坚、医疗教育、促进农业丰收农民增收……每一项举措都反映了人民至上。”美国波特兰州立大学教授李斧说，“报告没有提出全年经济增速具体目标，这是中国政府实事求是的体现。面对今年特殊的国内外环境，我们勇于承认困难，才能真正直面困难、解决困难，给民众以信心。”

吴昊关注到政府工作报告提出的“一增一减”：“‘一增’是财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫国债，全部转给地方，资金直达市县基层、直接惠企利民；‘一减’是中央本级非急需非刚性支出压减50%以上。我认为，‘一增一减’就是让政府过紧日子、让人民过好日子，就是践行以人民为中心的发展思想。”

“政府工作报告中提到，‘六保’是今年‘六稳’工作的着力点。我认为，从‘六稳’到‘六保’，是政策的灵活调整，体现中国政府对形势的客观、科学研判。当前形势下，宏观政策发力保住市场主体，帮企业渡难关，有利于守住民生底线，稳住经济基本盘。”邝锦荣说。

以实际行动助推中外交流

“受新冠肺炎疫情等多种因素影响，当前国际环境日趋复杂。政府工作报告中提出的各项外贸政策凝聚着中国智慧。作为海外华侨华人，我们要通过各种实际行动为民间友好交流、中外相互理解作出更大努力。”李斧说。

政府工作报告中关于扩大对外开放的内容，让一直关注粤港澳大湾区建设的邝锦荣看到机遇：“作为旅居泰国多年的华侨，我希望借此机会吸引泰国侨商、侨企来粤投资，增进泰国与广东企业间的经贸交流与合作，为祖国家乡的发展做些力所能及的事情。”

“在全球经济下行的大环境中，政府工作报告中促进经济复苏发展的举措吸引各国目光，也是海外华侨华人关切的焦点。”南庚戌说，尤其是金融支持政策，为海外华侨华人促进国内外企业合作、海外侨胞回国发展提供了机遇，增强了信心。

“正如政府工作报告所说，海外侨胞是联通世界的重要桥梁。海外华侨华人将进一步发挥熟悉国内外语言、法律和风俗人情的优势，真正担起桥梁和纽带作用，为‘一带一路’和人类命运共同体建设贡献力量。”吴昊说。