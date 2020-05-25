热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

无惧风雨 中国步履更坚定

——海外华侨华人关注政府工作报告

本报记者 高 乔

2020年05月25日08:43 来源：人民网－人民日报海外版

在全国政协十三届三次会议和十三届全国人大三次会议开幕会上，出席会议的委员和代表庄严肃穆，向在抗击疫情的严峻斗争中的牺牲烈士和逝世同胞默哀。

俄罗斯中国和平统一促进会秘书长兼常务副会长吴昊也在电视机前，起立默哀。“在这1分钟的‘静默’中，我听出了祖国对生命的敬畏，对人民的敬重。”吴昊说。

像吴昊一样关注全国两会的海外华侨华人还有很多。远在非洲的博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌5月22日通过直播观看了中国国务院总理李克强作政府工作报告。“中华儿女风雨同舟、守望相助，筑起了抗击疫情的巍峨长城。”政府工作报告语句铿锵，让南庚戌很感动，也让他从中看到中国无惧风雨的坚定步伐。

抗疫让中华儿女更团结

“今年的政府工作报告比往年精简许多，但在有限的篇幅中，特意提到海外侨胞对抗击疫情的贡献，让我们感到温暖、信心倍增。”南庚戌说，“海外华侨华人不但在抗击疫情时与祖（籍）国人民守望相助，在参与祖（籍）国发展建设的过程中也不会缺席。”

“我对政府工作报告中提及‘十分不易、成之惟艰’的抗疫经历深有感触。当听到报告中对海外侨胞‘表示诚挚感谢’，我觉得特别暖心。报告中说‘海外侨胞是祖国的牵挂’，想到祖国向海外华侨华人及时提供的防疫帮助，我们向祖国道一声感谢！”吴昊说，海内外中华儿女共抗疫情的经历被写入报告，也烙进中华民族的共同记忆。

泰中侨商联合会会长邝锦荣注意到政府工作报告中有关防疫的内容：“加强公共卫生体系建设，坚持生命至上，改革疾病预防控制体制，完善传染病直报和预警系统，坚持及时公开透明发布疫情信息。这些举措不仅有利于防止疫情反弹，更为守护人民健康注入持久力量。事实证明，疫情击不倒千千万万海内外中华儿女，将使我们更加强大、更加团结！”

报告体现了“人民至上”

“我感受最深的是政府工作报告中体现的人民至上、实事求是精神。减税降费、扩大就业、脱贫攻坚、医疗教育、促进农业丰收农民增收……每一项举措都反映了人民至上。”美国波特兰州立大学教授李斧说，“报告没有提出全年经济增速具体目标，这是中国政府实事求是的体现。面对今年特殊的国内外环境，我们勇于承认困难，才能真正直面困难、解决困难，给民众以信心。”

吴昊关注到政府工作报告提出的“一增一减”：“‘一增’是财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫国债，全部转给地方，资金直达市县基层、直接惠企利民；‘一减’是中央本级非急需非刚性支出压减50%以上。我认为，‘一增一减’就是让政府过紧日子、让人民过好日子，就是践行以人民为中心的发展思想。”

“政府工作报告中提到，‘六保’是今年‘六稳’工作的着力点。我认为，从‘六稳’到‘六保’，是政策的灵活调整，体现中国政府对形势的客观、科学研判。当前形势下，宏观政策发力保住市场主体，帮企业渡难关，有利于守住民生底线，稳住经济基本盘。”邝锦荣说。

以实际行动助推中外交流

“受新冠肺炎疫情等多种因素影响，当前国际环境日趋复杂。政府工作报告中提出的各项外贸政策凝聚着中国智慧。作为海外华侨华人，我们要通过各种实际行动为民间友好交流、中外相互理解作出更大努力。”李斧说。

政府工作报告中关于扩大对外开放的内容，让一直关注粤港澳大湾区建设的邝锦荣看到机遇：“作为旅居泰国多年的华侨，我希望借此机会吸引泰国侨商、侨企来粤投资，增进泰国与广东企业间的经贸交流与合作，为祖国家乡的发展做些力所能及的事情。”

“在全球经济下行的大环境中，政府工作报告中促进经济复苏发展的举措吸引各国目光，也是海外华侨华人关切的焦点。”南庚戌说，尤其是金融支持政策，为海外华侨华人促进国内外企业合作、海外侨胞回国发展提供了机遇，增强了信心。

“正如政府工作报告所说，海外侨胞是联通世界的重要桥梁。海外华侨华人将进一步发挥熟悉国内外语言、法律和风俗人情的优势，真正担起桥梁和纽带作用，为‘一带一路’和人类命运共同体建设贡献力量。”吴昊说。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn