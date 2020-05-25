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北京西城某单位33人集体发热 多人感染A组乙型溶血性链球菌

2020年05月25日08:43 来源：北京日报

　　5月18日，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，西城区卫健委通报驻区某单位33人集体发热情况。经连夜排查，这33人排除新冠肺炎。在呼吸道多病原检测中，多人的A组乙型溶血性链球菌呈阳性。

　　疾控部门表示，A组乙型溶血性链球菌是一种常见的人类感染致病菌。目前已知的唯一重要的生物宿主是人类，它更喜欢在上呼吸道口咽黏膜上皮以及皮肤表皮表层“扎根繁殖”。A组乙型溶血性链球菌主要通过飞沫传播和接触传播，其中接触传播包括接触被污染的物体后触摸嘴或鼻子等黏膜；与病人共用杯子、餐具；接触由该菌引起的皮肤溃疡等。5岁至15岁少年儿童是A组乙型溶血性链球菌的易感人群，其次为学龄儿童家长以及与儿童经常接触的其他成人。学校、托幼机构、集中办公场所、养老院等人群密集场所是A组乙型溶血性链球菌聚集性疫情的高发场所。

　　A组乙型溶血性链球菌引起的常见感染性疾病有咽炎、猩红热、肺炎、皮肤脓肿等，反复感染可继发风湿热、风湿性心脏病、风湿性关节炎、急性肾小球肾炎等自身免疫性疾病。感染之后在医师指导下对症治疗即可，首选β-内酰胺类抗生素，如青霉素、头孢菌素等。目前，尚无A组乙型溶血性链球菌疫苗。

　　疾控部门提醒市民，日常生活中，可以通过多通风、勤洗手、戴口罩等方法来减少感染风险。居室和工作场所建议每日至少通风2至3次，每次至少30分钟，使用空调通风系统应注意进行消毒清洗。做好手卫生，外出后、咳嗽或打喷嚏后、饭前便后、加工食物时，要用肥皂和流水洗手，至少持续20秒。在密闭空间、人员聚集场所，特别是到医院就诊或与其他患者接触时要戴口罩。一旦出现发热或皮疹等症状，应佩戴口罩及时前往医院就诊，避免带病上班、上学。（记者 贾晓宏）

(责编：许心怡、崔元苑)


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