坚持生命至上 守护人民健康

“防范化解重大疫情和突发公共卫生风险，事关国家安全和发展，事关社会政治大局稳定。” 习近平总书记5月24日下午在参加湖北代表团审议时发表重要讲话，就做好疫情防控工作、完善公共卫生体系提出明确要求。

广大代表委员一致表示，要认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持人民至上、生命至上，坚持整体谋划、系统重塑、全面提升，织牢织密公共卫生防护网，不断提升应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，坚决防止疫情反弹，坚决守护人民健康。

时刻绷紧疫情防控这根弦

“面对突如其来的疫情，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，党中央统筹全局、沉着应对，领导全国人民日夜奋战、顽强拼搏，众志成城、守望相助，付出巨大代价，取得疫情防控重大战略成果。”甘肃省政协主席欧阳坚委员说，“新冠肺炎疫情是一场大考，它考出了我们党强大的领导力、动员力、组织力、战斗力，也考出了中国特色社会主义制度的优越性和生命力。”

习近平总书记强调，要时刻绷紧疫情防控这根弦。湖北省江陵县血吸虫病预防控制所健康教育应急办主任李霞代表认为，虽然目前疫情防控已经取得重大战略成果，但我们必须慎终如始、再接再厉，持续抓好外防输入、内防反弹工作，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。

李霞代表说，中国现有疾病预防控制体系已运行了近70年，发挥了不可替代的作用，但这次新冠肺炎疫情暴露出了现有疾控体系的诸多短板。应从国家战略高度全面推进健康中国建设，统筹疾控机构、医疗机构、基层医疗卫生单位三方力量，建立“三位一体”的疾控体系。

作为全国疫情最重、管控时间最长的省份，湖北经济重振面临较大困难。中南财经政法大学金融研究所所长刘惠好委员说，“正如总书记指出的，湖北经济长期向好的基本面没有改变。党中央、国务院研究制定了支持湖北经济社会发展一揽子政策，湖北一定要用好政策、奋发有为，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，不辜负总书记和党中央的期望。”

千方百计把疫情造成的损失降到最低

最近一个月，格力电器董事长董明珠代表先后进行了三场直播带货，累计营销额突破10亿元。疫情发生后，我国制造业遭遇冲击，不少企业线下销售一度陷入停滞状态，如何恢复生产和营销成为不少企业共同面临的问题。董明珠代表认为，“制造企业应主动适应市场需求，统筹推进线上线下全渠道运营，让消费者在销售、售后等各环节享受到更好的购物体验。”

“习近平总书记心系湖北，特别强调要‘帮助解决企业特别是中小微企业面临的实际困难，抓紧出台和落实各项刺激消费的措施，千方百计把疫情造成的损失降到最低。’我们十分感动。”湖北天门纺织机械有限公司董事长沈方勇代表介绍，中央从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面给予了强有力支持，湖北省委省政府及时推出一系列配套措施，为中小企业提振信心、纾困解难提供了强力支撑。

西部矿业集团党委书记张永利代表认为，要用好用足复工复产优惠政策，为企业发展注入新动能。建议继续用数字化升级为传统产业提质增效，把耽误的时间抢回来，把造成的损失补回来。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军委员认为，要做好更高层面的防疫物资储备，协同发挥生产能力储备、专项储备、民间储备等方式的作用。陕西省人民医院院长宋张骏代表建议，“依托现有的大型仓储和物流设施，建立应急物资保障基地，形成区域分布合理的多层级应急物资保障网络。”

加大改革力度，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项

“习近平总书记强调，预防是最经济最有效的健康策略。”新疆维吾尔自治区克拉玛依市市长王刚代表说，“全国新冠肺炎疫情防控进入常态化，建设好平战结合的重大疫情防控救治体系十分重要。”他认为，应尽快建立一套集预警直报、预防控制、医疗救治的全流程闭环防控救治体系。

“改革疾病预防控制体系，健全重大疫情救治体系是当务之急。”四川大学华西医院院长李为民代表认为，应加快构建防控治一体、运行高效的公共卫生应急医疗救治体系，“一是建立突发公共卫生事件的直报机制，二是建立以大型综合医院为依托的公共卫生医疗救治中心，综合性医院要适度托管本地传染病医院。”

“总书记强调加强社区精准防控。”武汉大学健康学院教授毛宗福代表说，“看好‘家门’，是做好创新社区健康治理体制机制的新考题。”他建议将健康社区创建纳入基层公共事务范畴，并通过设立“全科医生专项工程”等推进社区“医防融合”，通过完善基于“互联网+”的城市医共体建设引导优质资源下沉。

“科技应更好服务于公共卫生领域。事实证明，新型举国体制攻关核心技术的方式非常有效。”中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦委员建议，强化战略导向，以国家利益、人民需要为最高目标，动员和调配全国有关优势力量，建立新型有效的科研机制，逐个攻克世界尖端领域及国家重大科技难题。还要建立攻坚技术体系和人才梯队，练就过硬“内功”，鼓励科学家深入基层，向民间、向历史汲取智慧，加快科技成果转化和普及。

倡导文明健康、绿色环保的生活方式

现在，出门佩戴口罩、垃圾分类投放、保持社交距离、推广分餐公筷、看病网上预约等，正在悄然成为新风尚。“公共卫生事关人人，群防群控才能取得最后胜利。建设公共卫生防控网，离不开加强防护知识普及、提升公民健康素养。”北京医院院长王建业委员建议，为减少公众聚集，还需要充分发挥“互联网+医疗”作用，推广智能挂号、缴费，提高预约和就诊的时间精准度。

“推动公共卫生服务改革，应充分发挥大数据作用，打造基于大数据的新型医养结合产业生态体系。”浪潮集团董事长孙丕恕代表介绍，目前浪潮集团正在打造健康医疗大数据平台，以大数据平台为纽带，汇聚集合产业链相关企业优势，加快完善医养结合全产业链，不断推进健康医疗与养老、家政等服务业协同发展，以健康中国护航美好生活。

“习近平总书记强调，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。”四川省卫生健康委员会主任何延政委员认为，为加快建设适应城镇化快速发展、城市人口密集集中特点的公共卫生体系，四川省正大力推进大数据、人工智能等前沿技术与卫生健康深度融合，加快补齐公共卫生短板，不断提升应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。

习近平总书记强调，要加快构建系统完备、科学规范、运行高效的公共卫生法律法规体系。对此，北京金台律师事务所主任皮剑龙委员表示，要有针对性地完善我国突发公共卫生事件应急法律体系，“加快地方突发公共卫生事件立法工作，多部门联动推动突发公共卫生事件法制建设，密切关注并借鉴其他国家公共卫生应急法律法规的经验，加强国际公共卫生安全合作。”

（本报记者王锦涛、吴君、邝西曦、程焕、赵兵、闫旭、张丹华、孟祥夫、李亚楠、任飞帆、李龙伊、王明峰、寇江泽）

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 09 版）