主动作为 奋发有为 谱写新篇章

习近平总书记5月24日下午参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时的重要讲话，不仅让在场的代表们倍感振奋，也在湖北广大干部群众中引起热烈反响。干部群众纷纷表示，将以习近平总书记重要讲话为指引，全力做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

“习近平总书记说，武汉不愧为英雄的城市，湖北人民和武汉人民不愧为英雄的人民。我听了热泪盈眶，这是对从磨难中奋起的湖北人民最真切的关怀、最有力的支持！”武汉市汉阳区江欣苑社区党委书记胡明荣说，作为社区干部，深知武汉保卫战的胜利来之不易，今后将继续加强社区精准防控，持续绷紧疫情防控这根弦，持续抓好外防输入、内防反弹工作，当好居民生命安全和身体健康的“守门人”。

“习近平总书记要求坚持整体谋划、系统重塑、全面提升，改革疾病预防控制体系，提升疫情监测预警和应急响应能力，健全重大疫情救治体系。总书记的讲话为未来防范化解重大疫情和突发公共卫生风险提供了科学指引。”中国工程院院士、华中科技大学校长李元元说，作为全国抗疫投入医疗资源和医护力量很多的高校，华中科技大学以这次疫情防控为契机，积极为我国公共卫生体系、医疗服务体系补短板、堵漏洞、强弱项贡献力量。目前，学校正在围绕国家重大需求，部署和建立高端医疗装备研究院、医疗卫生应急物资储备及研究中心等相关机构，服务公共卫生事业和健康中国战略。

“我们要努力答好疫情防控的法治答卷。”湖北省高级人民法院院长游劝荣代表说，习近平总书记强调“健全权责明确、程序规范、执行有力的疫情防控执法机制”，这对于做好常态化疫情防控工作至关重要。

游劝荣认为，疫情防控实践证明，实行依法有序防控是战胜疫情的重要保障，是贯彻全面依法治国战略的成果。只有不断提高依法应急处置、依法治理能力，才能以法治路径推进国家治理体系和治理能力现代化。

“习近平总书记强调，摆在湖北面前的紧要任务，就是全力做好统筹疫情防控和经济社会发展工作。这为我们指明了方向，坚定了信心。”宜昌市秭归县委书记卢辉表示，作为湖北省首批低风险区之一，秭归县已经连续55天无一例本土无症状感染者。他们将坚持稳中求进工作总基调，保持防疫力度不减、扶贫节奏不松，充分激发干部群众积极性、主动性、创造性，持续巩固疫情防控和脱贫攻坚的成果。

在中建三局武汉大东湖核心区污水传输系统工程项目工地，项目党支部书记余南山组织工友们一起收看了习近平总书记参加湖北代表团审议的电视新闻。

“习近平总书记对湖北疫后重振非常关注，这让我们对抓好常态化疫情防控和高质量施工生产更有动力，我们一定能把耽误的时间抢回来。”余南山说，目前他们正在争分夺秒建设全国首条深层污水传输隧道。在武汉保卫战中，余南山曾带领团队作为火神山医院建设的先头部队在40个小时内超前完成场地平整工作，为后续工作争取了时间。

“习近平总书记指出，‘新时代开展爱国卫生运动，要坚持预防为主，创新方式方法，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，大力开展健康知识普及，倡导文明健康、绿色环保的生活方式’。以前一提到农村，可能大家想到的是脏乱差，现在通过逐步改善村居环境，道路整齐干净了，村庄也变漂亮了。”湖北省咸宁市崇阳县大市村党支部书记程桔代表说，今后将引导乡亲们使用公筷、推广分餐制等，村干部带动乡风文明建设，让老百姓不仅腰包鼓起来，生活的幸福指数也越来越高。

“习近平总书记要求，让各项政策措施在湖北早落地、早见效、早受益，把政策优势转化为发展优势。这让我们在武汉开展创业创新有了更大的信心。”听到总书记在讲话中说湖北经济长期向好的基本面没有改变，多年积累的综合优势没有改变，在国家和区域发展中的重要地位没有改变，大学生创业者、湖北锐世数字医学影像科技有限公司技术总监张博非常兴奋，他表示将扎根湖北，抓住大健康产业的发展机遇，继续为补齐我国高端医疗器械短板而奋斗。

“习近平总书记讲到要高度重视化解可能出现的‘疫后综合症’，继续做好治愈患者康复和心理疏导工作以及病亡者家属抚慰工作，我听了特别感动。”湖北省恩施土家族苗族自治州卫生学校副校长杨琴代表说，“有的患者治愈出院，但可能心理上有很大创伤。总书记连这个细节都关注到了。在疫情期间，我们有的学生心理也受到了影响，回去以后，我们会做好识别辅导工作，帮助学生进行心理调适。”

“我感受到了习近平总书记对湖北群众的深情关爱和对湖北发展的殷切期望。我们必须付出十二分的努力，攻坚克难，确保决战脱贫攻坚的目标如期实现。”湖北省咸宁市通山县委书记石玉华说，这次疫情对湖北的经济发展造成了较大影响，基层干部须在思想上“绷紧弦”，在行动上“拉满弓”，在责任上“落到点”，确保中央各项决策部署在基层落地见效。

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 04 版）