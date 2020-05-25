“今天是我的生日，‘健康包’是我收到的最好礼物。”在俄罗斯卡尔梅克国立大学就读俄语预科的中国留学生山草克图，日前领到中国驻俄罗斯大使馆派发的“健康包”，“祖国的关心和牵挂，让我们感动！”

日前，中国驻俄罗斯大使馆向中国在俄留学人员派发抗疫物资。抗疫物资采取集中发放和直邮相结合的方式，以最大限度保证留学人员的安全健康。中国驻俄罗斯大使馆教育处公参曹士海将部分“健康包”送到莫斯科大学和俄罗斯人民友谊大学，并与各校学联及参加志愿服务的同学们交流。

明年即将毕业的卡尔梅克国立大学经管系学生赵家先是集中发放“健康包”的留学生组织负责人。从收集留学生信息、确定“健康包”数量，再到发放物资，他全程参与。“看着同学们领到物资后激动的样子，我也特别高兴。祖国的关爱激励我们奋发努力。学成回国我要服务国家和人民，将所学知识运用到祖国各领域发展建设中。”

“健康包”里除了抗疫物资外，还有一封题为《让青春之花绚丽绽放》的信函。信中写道：“谨记海外求学初心，不忘留学报国之志，待到学成归国时，让青春之花在党和人民最需要的地方绚丽绽放！”在莫斯科高等经济大学就读的博士研究生曹若琪读完这封信，给中国驻俄罗斯大使馆写信表示，“一定努力学习，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上”，以此表达对祖国的感谢和将来学成报国的决心。

俄罗斯各地中国留学生在收到“健康包”后，纷纷通过微信朋友圈表达心情。“有了‘健康包’，我们就能够安全放心地学习生活！”“无论走到哪里，祖国永远是我们最坚强后盾。”

（本报莫斯科5月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 03 版）