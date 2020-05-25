热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“祖国永远是我们最坚强后盾”

本报驻俄罗斯记者  张晓东

2020年05月25日08:42 来源：人民网－人民日报

“今天是我的生日，‘健康包’是我收到的最好礼物。”在俄罗斯卡尔梅克国立大学就读俄语预科的中国留学生山草克图，日前领到中国驻俄罗斯大使馆派发的“健康包”，“祖国的关心和牵挂，让我们感动！”

日前，中国驻俄罗斯大使馆向中国在俄留学人员派发抗疫物资。抗疫物资采取集中发放和直邮相结合的方式，以最大限度保证留学人员的安全健康。中国驻俄罗斯大使馆教育处公参曹士海将部分“健康包”送到莫斯科大学和俄罗斯人民友谊大学，并与各校学联及参加志愿服务的同学们交流。

明年即将毕业的卡尔梅克国立大学经管系学生赵家先是集中发放“健康包”的留学生组织负责人。从收集留学生信息、确定“健康包”数量，再到发放物资，他全程参与。“看着同学们领到物资后激动的样子，我也特别高兴。祖国的关爱激励我们奋发努力。学成回国我要服务国家和人民，将所学知识运用到祖国各领域发展建设中。”

“健康包”里除了抗疫物资外，还有一封题为《让青春之花绚丽绽放》的信函。信中写道：“谨记海外求学初心，不忘留学报国之志，待到学成归国时，让青春之花在党和人民最需要的地方绚丽绽放！”在莫斯科高等经济大学就读的博士研究生曹若琪读完这封信，给中国驻俄罗斯大使馆写信表示，“一定努力学习，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上”，以此表达对祖国的感谢和将来学成报国的决心。

俄罗斯各地中国留学生在收到“健康包”后，纷纷通过微信朋友圈表达心情。“有了‘健康包’，我们就能够安全放心地学习生活！”“无论走到哪里，祖国永远是我们最坚强后盾。”

（本报莫斯科5月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn