“湖北、武汉一定能够浴火重生”

时间：5月24日下午

日程：习近平总书记参加湖北代表团审议

2020年春天，一户户人家、一座座医院、一个个城乡，共同挥就了中国抗疫的恢宏答卷。

回首那些日子，几多甘苦，几多不易。此刻，面对湖北代表团的代表们，习近平总书记赞誉湖北省的贡献和成绩，更直言问题和短板。他深刻分析说：

“这次应对疫情，我国公共卫生体系、医疗服务体系发挥了重要作用，但也暴露出来一些短板和不足。”

彼时，生产生活秩序骤然“停摆”，艰苦的战疫斗争千头万绪。习近平总书记在审议时提到了当时的关注。“开始的阶段肯定会手忙脚乱。初期，武汉医疗防控体系还不能满足流行病突发的需求。”“我们要正视存在的问题，加大改革力度，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项。”

罗杰代表，湖北省十堰市太和医院党委书记、院长。审议时，他第一个发言。习近平总书记对他说，那天我在电视上播的“代表通道”看见你了，你讲到十几位医护人员救治一位87岁老人的事给我留下深刻印象，“还登到报纸上了”。

“我们以人民为中心、生命至上。这次战疫考验着各级党委政府和广大党员的政治品格和能力作风。”大考仍在继续，他指出，“现在湖北各方面工作任务很重、困难很多，但是我们比较一下疫情突发阶段所遇到的困难，目前的困难应该说不算什么了。”

习近平总书记叮嘱湖北广大党员干部，要紧紧依靠人民，发扬在疫情防控斗争中展现的精神面貌，真抓实干，奋力拼搏，要坚决反对形式主义、官僚主义，敢于负责、敢于斗争、敢于克服困难去取得新的更大的胜利。

“我相信，困难再大，也压不垮英雄的湖北人民。”他语重心长，“经历了这场磨难的湖北、武汉一定能够浴火重生，创造新时代更加辉煌的业绩。”

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 01 版）