热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

特殊的两会 有益的创新

徐  阳

2020年05月25日08:40 来源：人民网－人民日报

屏幕这头，记者轮流提问；屏幕那头，代表委员认真作答。一屏一线，连接会场内外，传递两会信息。

按照这次全国两会疫情防控工作要求，新闻发布会、记者会、“代表通道”、“委员通道”、“部长通道”等采访活动采用视频方式进行，代表委员接受采访也主要以视频、电话等形式进行。这是根据疫情防控需要进行的调整和创新，云沟通取得了良好效果。

云沟通效果有三层。其一，架起了云上采访的桥梁。即便减少了面对面直接接触，两会声音也依然能够得到有力传播。其二，加强了新技术运用。5G网络、4K技术、VR、AI等新一代信息技术广泛运用，推动了多种报道形式创新。其三，拓宽了互动方式。有的代表委员通过视频连线参与网络访谈，有的代表委员在社交平台上发布短视频与网民交流，形成了良性互动。

云采访，云沟通，变的是形式，不变的是中国的开放和自信。

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn