特殊的两会 有益的创新

屏幕这头，记者轮流提问；屏幕那头，代表委员认真作答。一屏一线，连接会场内外，传递两会信息。

按照这次全国两会疫情防控工作要求，新闻发布会、记者会、“代表通道”、“委员通道”、“部长通道”等采访活动采用视频方式进行，代表委员接受采访也主要以视频、电话等形式进行。这是根据疫情防控需要进行的调整和创新，云沟通取得了良好效果。

云沟通效果有三层。其一，架起了云上采访的桥梁。即便减少了面对面直接接触，两会声音也依然能够得到有力传播。其二，加强了新技术运用。5G网络、4K技术、VR、AI等新一代信息技术广泛运用，推动了多种报道形式创新。其三，拓宽了互动方式。有的代表委员通过视频连线参与网络访谈，有的代表委员在社交平台上发布短视频与网民交流，形成了良性互动。

云采访，云沟通，变的是形式，不变的是中国的开放和自信。

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 16 版）