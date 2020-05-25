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上海户籍老年人口比例超35% 老龄化程度再加深

2020年05月25日08:38 来源：新华网

上海市老龄工作委员会办公室、市统计局日前发布最新数据，截至2019年12月31日，上海户籍60岁及以上老年人口518.12万人，占户籍总人口35.2%，该比例较2018年年末的34.4%提高0.8个百分点。目前，上海户籍100岁及以上老年人口共计2729人，其中男性678人、女性2051人。

上海是全国最早进入人口老龄化且老龄化程度最深的城市之一。数据显示，上海户籍人口1471.16万人。从2018年年末到2019年年末，60岁及以上老年人口增加14.84万人；70岁及以上老年人口增加12.46万人，占总人口比重从14.2％增至15.0%；80岁及以上老年人口增加0.31万人，占总人口比重从5.58％降至5.57％。

数据还显示，从2018年年末至2019年年末，上海户籍100岁及以上老年人口增加213人，每10万人中拥有百岁老人数从17.2人增加到18.6人。2019年，上海户籍人口预期寿命为83.66岁，其中男性81.27岁、女性 86.14岁，循环系统疾病、肿瘤和呼吸系统疾病是老年人健康三大杀手，分别占老年人口死因的43.6％、29.2％和8.2％。（记者 吴振东）

(责编：许心怡、崔元苑)


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