从“嗦粉”品茶，到“云嗨”撸虾——长沙催热“烟火气”激发消费信心

疫情来时，“网红城市”长沙曾按下“暂停键”……随着防疫形势转好，长沙以“组合拳”推动复工复产复市，城市“烟火气”转热，市民消费信心提升。

城市苏醒，从一碗米粉开始

浇上一勺油亮的肉汤，盖上一层喷香的炒码，拌上一些剁椒酸菜，唤醒清晨、陪伴黑夜的长沙米粉，远近闻名。

春节前，读大四的长沙妹子刘鑫纯返湘过春节，心心念念要“嗦”长沙米粉，喝“网红奶茶”。但随着疫情来袭、商户关张，这些“美好日常”一度成了奢望。

长沙苏醒，是从一碗米粉开始的。

“在街道社区帮助下，我们2月17日恢复营业，现在生意不错。”长沙市“易裕和”米粉店老板易军说。

随后，“茶颜悦色”“超级文和友”“火宫殿”等“网红店”次第开放，很快引发消费者追捧“打卡”。

“我特地打车去买了杯‘幽兰拿铁’奶茶，发朋友圈后引来好多点赞！”刘鑫纯笑道。

2月中旬以来，长沙有序引导扶持街头小店、食肆酒楼开张营业。随着“五味烹调、三鲜蒸炸”的“烟火气”升腾，长沙重现盎然生机。

市民出门，从一张消费券开始

长沙市商务局综合调研和宣传处处长王浩说，因为疫情，市民消费信心受到抑制。为此，长沙通过发放电子消费券，引导市民走出家门消费。

由于计划周密、准备到位，长沙发放的电子消费券首先激活了5万多个覆盖“吃喝玩乐、衣食住行”的签约商家。

“电子消费券加上我们配套推出的充值送券等活动，刺激客流量增加的作用一直发挥到现在。”餐饮企业“秦皇食府”客户经理张柳说。

汽车是大宗消费，可以带动大量产业和就业。为推动汽车消费，长沙下了苦功夫：拿3000万元用于补贴市民购车；办车展和汽车消费节；对消费者购买本土车并在本地上牌落户给予一次性补贴……

这些政策推出后，长沙喜迎汽车消费“红五月”。“五一”车展6天时间有6万多人看车，销售车辆2.391万辆，销售金额52.68亿元。

激发潜力，从创新一种玩法开始

疫情期间，各地旅游业受到重创。长沙的应对之策，是政府出手“拉一把再扶一程”。

长沙市望城区推出“乐在望城”200余项活动，发布售价极低的全年全域旅游年卡，开通全域旅游免费直通车……“五一”期间，望城区接待游客78.5万人次，实现旅游综合收入6.37亿元。

从商家到政府，都在创新玩法、激发消费。22日晚，长沙湘江风光带热闹非凡，一场独特的“巡江夜音节”正在上演。一个新锐DJ团队乘五光十色的彩船巡江，同步网络直播与粉丝们“云嗨”……

滨江“渔人码头”酒家里的市民和游客，边观赏江景、演出，边剥虾撸串、把酒言欢。此情此景，让不少人深有感触地说，长沙的“烟火气”，又回来了！（记者苏晓洲、刘良恒）