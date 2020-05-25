全国政协委员陈百灵：加快中医药抗疫成果转化

随着我国疫情防控进入新阶段，全国政协委员、民建中央调研部部长陈百灵表示，为更好发挥中医药作用和优势，应该加快中医药抗疫成果转化，促进以“清肺排毒汤”为代表的有效方药向中药新药转化，推动中医药行业高质量发展。

陈百灵在今年的提案中提出，要基于中医特色理论进一步修订完善现行相关法条法规，如《中药注册管理专门规定》第九条，建议修改为“药物临床试验已有数据或已有人用经验数据显示疗效并能预测其临床价值的，可以附条件批准”，并增加“经过临床大范围推广应用行之有效的中药复方制剂可实施特别审批”“药品上市许可持有人应当开展药品上市后临床研究”的条款表述。

陈百灵还建议建立基于中医药理论和人用经验数据相结合的评价体系，优化中药新药注册管理和审评审批机制。加快中药有效方药成果转化，加快审批上市，并跟进临床用药服务。 （林仪）