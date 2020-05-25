“一户一码”垃圾验身份 居民得实惠

在大兴区亦庄镇富源里社区，居民送到垃圾桶的每个垃圾袋上，都有一个二维码。桶边的垃圾分类指导员先对垃圾进行检查，然后掏出手机对着二维码一扫，便对这袋垃圾进行打分。如果分类分得准确，垃圾的“主人”还能凭积分兑换到肥皂、抽纸、食用油呢！

贴二维码 每户垃圾有了“身份证”

富源里社区2003年入住，有20栋楼，现有居民3700多人。虽说属于中等体量的小区，可环境非常清爽有序。

一排整洁的垃圾桶旁，亦庄镇垃圾分类指导员白金忠正在对垃圾进行“扫描”。一位居民提了一袋垃圾走近，白师傅便接了过来。打开袋子，全部是果皮、剩菜，白师傅面露满意的笑容说：“您分得真不错！”随后，他重新扎好垃圾袋，掏出手机，打开App，对袋子贴的二维码进行扫描。手机屏幕跳出该户居民的“分拣信息”页面，白师傅勾选“厨余垃圾”“投递正确”等信息，一袋垃圾的身份验证便完成了。“我们再根据分类的准确度，对每户进行打分，大家可以凭着积分兑换肥皂、抽纸、食用油，也可以兑换服务，比如理发、清洗抽油烟机，都很实在，是对大家垃圾分类的一种鼓励！”白师傅说。

有没有分得不对的、不贴二维码的？白师傅答道：“我都会当场纠正和提醒，这样的情况已经越来越少啦！”和富源里社区一起被列为亦庄镇首批垃圾分类试点社区的，还有晓康社区。这里不但实行“一户一码”，还配备了自动化垃圾桶。社区工作人员向记者展示，扫码后，垃圾桶就会“张嘴”，“封闭管理”的垃圾桶减少了气味和蚊蝇污染。

“一户一码”从发放垃圾袋到发放贴纸

在富源里社区居委会，说起社区垃圾分类，身为楼门长的邬大妈非常感慨：“从一开始的挨家挨户做工作，到现在大家都参与，这一年多，我们没白忙！”

“我们最开始是上门宣传，发垃圾袋。每个垃圾袋上都印着每户专属的二维码。我给一个楼门发一回，就是满满五书包，还真是挺累的。”

“楼门长们很辛苦是一方面，我们很快意识到这个方式需要调整。”张书记说，一些居民会用家里其他袋子装垃圾，比如超市的袋子，“所以大家就想，怎么样能把‘一户一码’做得更加灵活、高效呢？”

于是，让居民自己在袋子上贴二维码的点子便产生了。这样，居民家里的塑料袋也派上了用场，越来越多的居民养成了带垃圾出门前先给垃圾贴上“身份证”的好习惯。

现在要发居民的材料包括《践行垃圾分类行动承诺书》，承诺书一式两份，留给居民的那份，背面是垃圾分类常识。张书记说：“许多居民喜欢把这个常识贴在厨房里，有时候坏了还问我们要一份，我们就把工作做到前面吧！”

营造氛围 四支骨干力量为先锋

在亦庄镇，像白师傅一样的垃圾分类指导员共有108名，像邬大妈一样宣传垃圾分类的楼门长有2411位，他们都是垃圾分类的义务宣传员和先行实践者。

亦庄镇党委书记李燕介绍：“我们推广垃圾分类，是一个不断破解难题的过程，最终踏踏实实地用了一系列的‘笨办法’。”

首先，要让每一位参与者的观念从“要我分”转变为“我要分”。“从2018年11月开始，镇里专项引导与日常工作相结合，明确分类标准，规范分类设备，组织人员培训。分领域、分层面进行高频次、海量、多举措的宣传引导工作。”据了解，亦庄镇开展各类宣传培训活动近千场，通过“亦庄e城”官方微信公众号向2.8万余名粉丝推送垃圾分类专业知识55期。编制发放垃圾分类宣传手册、海报、折页等宣传材料5万余份。制作展播垃圾分类宣导片、拍摄典型人物微电影，提升垃圾分类奉献者荣誉感。社区服务中心垃圾分类教育基地，累计接待居民1万余人次。“亦学堂”举办垃圾分类专题讲座60余次。垃圾分类趣味运动会办了20余场，寓教于乐中传播垃圾分类知识。

第二步，就要破解“谁先带动分”的问题。“抓源头参与，抓住‘一老一小一巾帼一红色’4支骨干力量，广泛发动‘386199’部队作为家庭垃圾分类的主力，发挥全镇党员及机关事业单位、镇属企业工作人员和楼门长等‘红色力量’助推‘绿色分类’。签订‘垃圾分类我先行’承诺书，在全镇19个社区形成‘1带N’‘邻帮带’模式……这个阶段，党建引领作用切实发挥。”李书记介绍，全镇767家企业全部参与了垃圾分类“笑脸行动”。

互联网+ 破解精准分的难题

在破解“如何精准分”的问题上，亦庄镇采取了“五个一”措施。即组建一支队伍，选聘培训镇域内“4050”待岗人员为专业垃圾分类指导员；建立一个平台，通过“互联网+垃圾分类”智能管理平台汇总数据，研发小程序，提供4000余种日常垃圾在线投放指导；实施“一户一码”，每个家庭发放一套四色二维码，垃圾分类有了“身份证”，由垃圾分类指导员利用专属App进行一码一查，根据每户投放情况对应积分；送上一份鼓励，建立公益超市，对接网上商城，以积分兑换“微服务+小礼品”。将社区居民参与率、投放准确率等情况作为社区党支部考核依据，纳入创城、文明楼门评选等年终考核体系之中。

结合创城 打造“亦庄样本”

亦庄镇社区服务中心副主任李牧现在负责垃圾分类专班，从4月到现在，一直在“连轴转”。据李牧介绍，亦庄镇已将17个企业垃圾大箱全部更新为分类垃圾桶，并为全镇8000余个垃圾桶张贴新国标标识。对园林垃圾、建筑垃圾、大件垃圾全部采取“社会化+物业对接”的模式，统一在暂存点进行分解、挤压、清运。全镇54个小区厨余垃圾实现专车清运，生活垃圾实现日产日清。

为了做好分类中端标准化清运，亦庄镇发挥镇属企业管理优势，配置29辆压缩车、4辆厨余车。对于后端分类处置，探索“预约制上门回收”“驻地制小区回收”两种模式，保证可回收资源不落地。

亦庄镇副镇长左冬青介绍，目前，全镇垃圾分类的居民知晓率已达90%以上，先期试点的5个小区8000余户居民参与率达80%，日均垃圾减量5吨。机关、事业单位、企业参与率达100%。她表示：“下一步，我们将垃圾分类与创城工作、精细化治理紧密结合，强化前端源头参与、中端规范清运、后端‘无废城市’建设，打造垃圾分类减量亦庄样本。”

李燕书记表示，亦庄镇将继续推进“全员、全域、全品类、全流程”的“四全”模式，强化科学管理、探索长效机制、推动习惯养成，以垃圾分类为抓手，提升基层社会治理水平，让垃圾分类真正成为百姓的生活习惯。

文/本报记者 张玲