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手足口病进入高发期 专家建议重视疫苗接种

2020年05月25日08:19 来源：新华网

随着夏季来临气温升高，手足口病进入高发期。专家表示，对于手足口病，保护易感人群的最好方式是接种疫苗，做好预防。

中国疾控中心流行病学首席科学家曾光表示，夏秋季节是疫苗接种的关键时期。如果忽视手足口病疫苗接种，重症手足口病例数可能明显高于目前水平。

据统计，2018年全国法定传染病报告发病中，手足口病以发病人数237.6万位居第一。曾光表示，手足口病传播系数达4.2至6.5，是新冠病毒的3倍。

国家儿童医学中心、北京儿童医院感染内科副主任医师胡冰表示，保护易感人群最好的方法就是接种疫苗，尤其对于6个月至3岁的孩子要尽早接种疫苗。此外还要做到勤洗手、吃熟食、喝净水、加强锻炼、开窗通风、少去人群密集场所等。手足口病发病人数较多，目前仍无特异性治疗手段，最有效的应对措施就是做好预防。(记者樊曦)

(责编：许心怡、崔元苑)


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