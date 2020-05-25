刘希娅代表：建议中小学新增“生命健康”“劳动”两门课程

全国人大代表、重庆市谢家湾小学校长刘希娅建议，正在修订的《义务教育课程设置实验方案》中，增加“生命健康”“劳动”两门课程。

新增单列“生命健康”课程，涵盖生命教育、身体健康教育和心理健康教育。使学生科学认识生命的形成，尊重生命、热爱生命；提升健康理念，认识生活习惯与身体健康的关系；增强社会适应性、自我认知与接纳、情绪调控、人际交往等心理品质与能力。新增单列“劳动”课程，明确各学段劳动技能学习要求和劳动实践要求，培养当代学生奋斗、创新精神，切实落实五育并举。

不再单列“综合实践活动”课程，而是通过大量开设学科专题活动等方式，实现课程活动化，增强每一门学科的实践性、活动性、趣味性、生活性，推行体验式、探究式、合作式学习。不再单列“信息技术”课程，而是将信息技术融进各学科，在各学科里明确列出信息技术相关目标、内容、方法。

她说，“信息技术”在20年前有必要单独开设，但在信息技术产品高度普及的今天，已经失去单独开设学科的必要性。“综合实践活动”学科本是《方案》也是第八次课改的亮点，但在实施中却存在许多问题，没能充分发挥预计的效果甚至在部分学校形同虚设。（记者 田文生）