抗疫对外援助 中国愿做及时雨

昨天下午，十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。为有效防控疫情，共同维护公共卫生与健康，记者会采用网络视频形式进行。

王毅在发布会上表示，疫情为各国交往按下了“暂停键”，但中国外交并没有止步，而是逆势前行，开启了以电话、书信、视频为主渠道的“云外交”模式。

对于中美关系的现状和前景，王毅表示，中国无意改变美国，更不想取代美国。谈及援助他国抗击新冠肺炎疫情时，王毅表示，中国不是救世主，但中国愿做及时雨。

谈疫情

各国共同战胜疫情才是真正的胜利

援助抗疫

初衷是尽可能多地挽救无辜生命

王毅介绍，迄今为止中国已经向将近150个国家和4个国际组织提供了紧急援助，以解各方的燃眉之急；为170多个国家举办了卫生专家专题视频会议，毫无保留地分享成熟的诊疗经验和防控方案；向24个有紧急需求的国家派遣了26支医疗专家组，面对面地开展交流和指导。中国还在保证质量的前提下，开足马力为全球生产紧缺的医疗物资和设备，仅口罩和防护服这两项就分别向世界出口了568亿只和2.5亿件。

王毅强调，中国的初衷只有一个，就是尽可能多地挽救无辜的生命；我们的信念始终如一，就是一个国家控制住疫情并不是疫情的终结，各国共同战胜了疫情才是真正的胜利。

他表示，目前疫情仍在各国肆虐，中国不是救世主，但中国愿做及时雨，是在朋友危难时同舟共济的真诚伙伴。中国愿意继续向有需要的国家提供力所能及的帮助，深入开展国际抗疫合作，共同迎接这场人类抗疫斗争的最终胜利。

病毒溯源

反对任何“有罪推定”

在回答记者关于中方怎么回应美国指责中国要对疫情全球大流行负责，中方是否同意就病毒的源头问题开展国际独立调查的提问时，王毅表示，在病毒源头问题上，中方与美国一些政客之间的分歧，是真相与谎言的距离，是科学与偏见的对比。

王毅表示，中方对国际科学界开展病毒溯源科研合作持开放态度，同时我们认为，这一进程应坚持专业性、公正性和建设性。其中公正性是指溯源要排除各种政治干扰，尊重各国主权平等，反对任何“有罪推定”。考察应覆盖所有与疫情密切关联的国家，坚持公开透明和客观理性。

对华追责

“滥诉”是“三无产品”

近期美国已有多起就疫情对中国的诉讼，其他国家也有类似的诉讼。王毅直言，这些针对中国的“滥诉”，没有事实基础、没有法律依据、没有国际先例，是彻头彻尾的“三无产品”。

王毅表示，在这场突如其来的疫情中，中国同其他国家一样，也是受害者。中国的抗疫行动对全世界公开，时间经纬清清楚楚，事实数据一目了然，经得起时间与历史的检验。

他指出，对受害者鼓噪所谓“追责索赔”，为滥诉者伪造各种所谓“证据”，是对国际法治的践踏，也是对人类良知的背弃，于实不符、于理不通、于法不容。今天的中国已不是百年前的中国，今天的世界也不是百年前的世界，如果想借滥诉侵犯中国的主权和尊严，敲诈中国人民的辛勤劳动成果，恐怕是白日做梦，必将自取其辱。

世卫组织

给世卫泼脏水只会弄脏自己

近期，美国不断指责世卫组织，甚至声称世卫组织只为中国服务。对此，王毅回应称，公道自在人心，世卫组织的国际地位和历史评价，不会因为个别国家的好恶而改变。给世卫组织泼脏水的人只会弄脏他们自己。

王毅强调，世卫组织是194个主权国家组成的国际机构，不可能只为某一个国家服务，更不应是哪个国家出的钱多，就屈从于哪个国家的意志。疫情当前，任何对世卫组织的打压甚至讹诈，都缺乏最起码的人道精神，都不会被国际社会所接受。

至于世卫组织的改革问题，王毅表示，实际上每次重大疫情之后，世卫组织都会做出全面总结评估。但方向应当是继续坚持而不是放弃多边主义，支持而不是削弱世卫组织。

说外交

愿共建协调、合作、稳定的中美关系

中美

警惕政治势力绑架中美关系

当被问及中美关系时，王毅首先对美国的疫情表示了关切，由衷希望和祝愿美国人民能够尽快战胜疫情，早日恢复正常的生产生活。

在美国陷入疫情后，中国政府、地方和各界人士也积极回报，向美方捐赠了大量急需的医疗物资。

王毅表示，我们还为美方在华采购提供支持和便利，仅口罩一项就向美方出口了120多亿只以上，相当于为每一个美国人提供了将近40只口罩。但遗憾的是，除了新冠病毒的肆虐，还有一种政治病毒也正在美国扩散。这种政治病毒就是利用一切机会对中国进行攻击抹黑。

针对中美关系的现状和前景，王毅表示，中美合则两利，斗则俱伤。中方愿意本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，与美方共同建设一个协调、合作、稳定的中美关系。同时，我们也必须维护中国的主权和领土完整，维护自身的正当发展权利，维护中国人民历经磨难赢得的地位和尊严。

王毅指出，现在要警惕的是，美国一些政治势力正在绑架中美关系，试图将中美关系推向所谓“新冷战”，这种危险的做法是在开历史倒车，不仅会葬送两国人民多年积累的合作成果，也会损害美国自身的未来发展，危及世界的稳定与繁荣。两国各界有识之士都应当站出来予以制止。

中俄

“政治病毒”攻不破的堡垒

疫情发生以来，中俄两国虽各自遇到一些困难，但始终相互帮助和支持。王毅表示，俄罗斯是第一个派遣防疫专家代表团来华的国家，中国是向俄罗斯提供抗疫物资支持最有力的国家。双边贸易逆势增长，中方自俄进口增速在中国主要贸易伙伴中排名第一。面对个别国家的无理攻击与抹黑，双方相互支持，彼此仗义执言，成为“政治病毒”攻不破的堡垒，体现了中俄高水平的战略协作。

王毅表示，中方愿同俄方携手化危为机，稳定能源等传统领域合作，办好“中俄科技创新年”，加快开拓电子商务、生物医药、云经济等新兴领域，为疫情后两国经济复苏打造新的增长点。中方也愿同俄方加强战略协作，以纪念联合国成立75周年为契机，坚定维护二战胜利成果，坚定捍卫联合国宪章和国际关系基本准则，坚决反对任何单边霸凌行径，不断加强在联合国、上合、金砖、二十国集团等国际机制中的协调合作，共同迎接百年变局的新一轮演变。

中欧

不是你输我赢的淘汰赛

谈及中欧关系，王毅表示，中欧关系历经国际风云变幻，总体保持合作的主基调，展现出强大的生命力。一路走来，双方积累的最重要经验是，我们完全可以通过平等对话来增进信任，完全可以通过建设性沟通来处理分歧。从人类发展进程的宽广角度看，中欧不应是制度性竞争对手，而应是全方位战略伙伴。中欧之间的交往应当是相互成就的正循环，而不是你输我赢的淘汰赛。

他还引用了一句欧洲谚语：“真朋友永不言弃。”王毅表示，疫情发生后，中欧双方坚定支持彼此抗疫努力，涌现出许多感人的友好事例。面对这场空前危机，中欧之间应该超越意识形态的差异，摆脱自我实现的猜忌，发出团结一致、携手抗疫的共同声音。

中日韩

为全球抗疫树立样板

“中日韩三国是一衣带水的友好近邻。”王毅指出，新冠肺炎疫情发生以来，中日韩三国团结协作，先后举行了特别外长会和卫生部长会，就疫情信息、防控措施、出入境人员管理等保持密切协同，形成防控合力，从而有效遏制了病毒在这个地区的扩散。

王毅表示，中日韩三国民众守望相助，谱写了“山川异域、风月同天”“道不远人、人无异国”的时代新篇。“可以说，中日韩三国联合抗疫，为全球抗疫树立了样板，也为国际社会增添了信心。”

下一步，在继续严格防控疫情的同时，尽快恢复经济发展是我们面临的共同课题。王毅表示，作为全球主要经济体，中日韩三国GDP占全球总量五分之一以上。三国率先控制疫情，率先复工复产，将为促进地区经济复苏提供重要动力，也将为维护全球经济稳定发挥积极作用。

答热点

维护国家安全历来是中央事权

回应涉港议程

中国内政不容任何外来干涉

王毅表示，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉。不干涉内政是国际关系基本准则，各国都应予以遵守。维护国家安全历来是中央事权，在任何国家都是如此。

王毅说，去年6月修例风波以来，“港独”组织和本土激进分离势力日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级，外部势力深度非法干预香港事务，这些都对中国的国家安全造成了严重危害，也对香港保持繁荣稳定、推进“一国两制”构成了巨大威胁。建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制刻不容缓，势在必行。

王毅说，全国人大这一决定，针对的是极少数严重危害国家安全的行为，不影响香港的高度自治，不影响香港居民的权利和自由，不影响外国投资者在香港的正当权益。大家对香港的未来，应更加充满信心，而不必过于担心。

回应台湾问题

美方不要试图挑战中国底线

有记者提问，近期，台湾问题在中美关系中更加突出。美台实质性关系有所提升。中方是否担心涉台问题会对中美关系产生进一步负面影响？对此，王毅表示，台湾当局罔顾民生福祉，不承认两岸同属一个中国的“九二共识”，恰恰是台湾当局自己关闭了两岸协商处理涉外问题的大门。

“台湾问题是中国的内政，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国与所有建交国双边关系的政治基础。”王毅说，两岸实现统一是历史必然趋势，任何人任何势力都不可能阻挡。我们敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报；奉劝美方丢掉不切实际的幻想，放下国内政治的算计；正告美方不要试图挑战中国的底线，不要误判14亿中国人民捍卫国家统一的坚定决心。

回应“战狼式外交”

中国人是有原则、有骨气的

记者会上，美国有线电视新闻网记者表示，中外外交人士“口水战”日趋激烈，“战狼式外交”引发争议，中国外交是否已经放弃了韬光养晦的原则，变得更加强硬？“凡事都应有一个是非判断，人无是非，难以立信；国无是非，难以立世。”王毅回应。

王毅表示，我们从来不会主动欺凌别人，但同时，中国人是有原则、有骨气的。对于蓄意的中伤，我们一定会作出有力回击，坚决捍卫国家的荣誉和民族尊严。对于无端的抹黑，我们一定会摆明事实真相，坚决维护公平正义和人类良知。

中国一贯主张世界要走向多极化，国际关系要实现民主化。不管中国发展到什么程度，我们都不会在国际上称王称霸，都将始终站在世界各国的共同利益一边，站在历史发展潮流的正确一边。那些总想给中国扣上霸权帽子的人，恰恰是自己抱着霸权不放的人。

本版文（除署名外）/本报记者 蒋若静 董鑫 李岩

统筹/徐锋

有变化

开场白 先致敬医护工作者

每年两会上的外长记者会，都是世界了解中国外交政策和对外关系的重要窗口。北京青年报记者注意到，今年受到疫情影响，王毅的这场记者会从形式到内容都有所不同。

从2014年至今，王毅共参加了七场两会期间的记者会，前六次记者会的时间都是在当年3月8日上午10点举行。王毅每年都会以送给女记者节日问候作为记者会的开始。

今年受到疫情影响，全国两会推迟召开。没有了“3月8日”这个专属时间，王毅的开场白先向全力拯救生命的各国医护工作者致以崇高的敬意，再向所有不幸逝去的罹难者表示深切的哀悼。“我们也要向在这次疫情中给予中国理解、关心、帮助的人民致以衷心的感谢。病毒打不倒人类，人类必将战胜病毒。至暗时刻终将过去，光明已在前方。”

发布团队 首次出现女性面孔

外长发布会的团队这几年都非常固定。虽然整场发布会都是王毅自己回答记者提问，但他也不是“单打独斗”，都会与外交部新闻司司长和一位翻译一同出席。

因为近几年新闻司司长的人事变动，秦刚、刘建超、陆慷都曾陪同王毅出席过发布会，今年则是去年新晋新闻司司长华春莹，这让王毅七次两会期间的外长会团队第一次出现了女性面孔。

形式 通过网络视频问答

今天这场外长会是王毅第七次在两会记者会上回答记者提问。与往年不同的是，为有效防控疫情，共同维护公共卫生与健康，本场记者会采用了网络视频形式进行。王毅在人民大会堂新闻发布厅，参会记者则在梅地亚中心的全国两会新闻中心。

今年翻译只对记者提出的问题进行交替传译，对王毅的回答内容作同声传译，共有英、法、西、俄、阿、日等六种语言同步向全球发声。

记者 座位间保持距离

往年两会期间的外长记者会可以说是两会期间最“热门”的发布会之一，每次都有数百名中外记者参加，梅地亚的新闻中心不仅座无虚席，通常还要增加许多临时座位。

今年的新闻中心现场则分为南区和北区，座位只有百余个，且座位之间保持了社交距离。此外，每年外长记者会也是外国记者最集中的一场，今年外国记者面孔明显少了很多。

问答 23个问题再创新高

此前六次记者会，王毅一共回答了116个问题。其中2018年的外长记者会历时2小时，近600名中外记者参加，王毅回答了22名中外记者的提问，创下历史新高。本次记者会持续了1小时40分钟，王毅共回答了23个问题，再创新高。

另外，由于新冠肺炎疫情正在全球肆虐，中外记者围绕疫情相关的问题应该是王毅在记者会上新的“必考题”。文/本报记者 董鑫