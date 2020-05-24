李明：支持加强医美行业监管 助力科学消费观形成

人民网北京5月24日电（董童） 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的医美规范化发展研讨会上，北京叶子整形美容医院业务院长李明表示，支持加强医美行业监管，帮助消费者树立科学健康的医美消费观。

李明表示，作为正规医美机构的执业者来说，对加强医美行业监管十分支持。

在谈到对消费者的教育问题上，李明表示，一些消费者对医美机构是否合规并不十分在意，这成为消费者在医美服务消费中的一个误区。他认为，医美服务针对的消费者大部分为年轻群体，这部分群体在对相关法律法规不了解，对维权的途径和方法也不了解，遇到纠纷就成为了弱势群体，也成为非法医美机构的“猎物”。

李明表示，现在很多正规医美机构已经开始在做消费者教育相关的工作，通过科普把科学的医美消费观传达给更多的消费者，尤其是年轻的消费者，帮助他们形成科学理性的医美观消费观，这也从另一方面打击了非法医美机构，为构建良性健康的医美市场环境做出了贡献。