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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

江溢：医美机构应引入评级机制 清正市场环境

2020年05月24日20:33 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月24日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的主题为“医美规范化发展”的圆桌论坛上，艺星集团副总裁江溢表示，医美行业也应模仿酒店行业实现分类评级，清正消费市场环境，保护消费者合法权益。

江溢表示，当前很多医美产品的消费者都是90后95后，甚至是00后，他们对于医美方面的知识并不是很多，大多是通过朋友亲戚推荐来选择医美机构的，这就让很多非法医美机构和黑诊所有机可乘。

江溢认为，应该像酒店业一样，把医美行业里的执业机构也进行统一的分类评级，将专业水平高、管理规范、服务质量优秀的机构评选出来，想社会大众推广，形成“良币驱逐劣币”的形式，清正市场环境，让消费者在选择医美机构的时候一目了然，不在上当受骗。

(责编：李轶群、许晓华)


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