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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

冯幸福：消费者面对医美产品应擦亮眼睛 加强监管促进行业洗牌

2020年05月24日20:16 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月24日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的主题为“医美规范化发展”的圆桌论坛上，华东宁波医药有限公司执行董事冯幸福在发言时表示，应对非法医美药品、器械实施严监管，并同时提升消费者鉴别能力。

针对医美行业用药问题，冯幸福在发言时表示，目前市场上还是存在一些无证、走私的用药医美的药品器械出现，这些无证、走私的药品器械流入一些非正规的医美机构中，对消费者来说是一个巨大的安全隐患，也会导致整个行业的信任危机。

冯幸福表示，消费者在医美消费方面的鉴别能力还有待提高，当前，不仅是三四线下沉市场的消费者，就连一二线的高端消费人群对医美消费品的鉴别能力都不高。

冯幸福还表示，对医美行业实施强监管是一件好事，可以帮助行业进行自我清理，优胜劣汰，一些规范化经营，注重质量的头部医美医院在这次大洗牌中存活下来，这对整个行业的良性健康长远发展是有好处的。

(责编：李轶群、许晓华)


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