许静芳：关注院外场景，AI赋能诊前诊后医疗健康服务

人民网北京5月24日电 24日，北京搜狗科技发展有限公司副总裁许静芳做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，许静芳表示，随着“以治病为中心”到“以健康为中心”的观念转变，人工智能等新技术应该多关注院外场景，提高诊前诊后医疗服务质量。

许静芳表示，在搜狗搜索引擎中，每日有4000万次健康相关查询记录，是搜索次数统计中占比最大的内容，已经成为实际上帮助公众解答健康疑问的第一站。这一优势在新冠肺炎疫情防控期间同样表现亮眼，继火速上线“全国实时疫情动态”功能页，陆续推出新冠肺炎 AI 自测机器人、新冠肺炎AI 问答等服务，累积服务超过6亿人次。

在为公众提供权威、及时、准确的医疗健康信息的同时，庞大的健康相关搜索记录也覆盖了孕妇如何补充营养、糖尿病如何饮食等大量院外场景，反映了居民关于院外医疗服务的多样化需求。

“患者的自然语言和医学知识之间存在巨大的鸿沟。”许静芳认为，面对丰富的院外场景，需要中间桥梁将患者的需求与医疗服务相衔接。“我们作为输入法、搜索引擎公司有能力弥补这个鸿沟，让专业知识更好地发挥作用。”许静芳补充到。

为此，许静芳强调提供院外服务时要尤其重视专业知识的应用。据许静芳介绍，每日4000万条健康搜索中有约320万人次饮食相关常见问题，如糖尿病能否吃西瓜、孕妇能否吃螃蟹等。

针对这些高频问题，搜狗在中国营养学会指导下，梳理出了包括母婴、老年、亚健康等18种细分人群的人群库、超过1800种食材的食材库、超过2000种疾病饮食建议的疾病库，并根据以上知识库构建了目前国内饮食营养领域最全面最权威的营养健康知识图谱。

在此基础上，充分识别、拆解用户问题中涉及到的人群、疾病、营养素等信息，利用自然语言理解和知识计算，深度“挖掘”大规模数据，最终匹配准确答案，为公众提供个性化的权威饮食建议。

“医疗服务不仅需要丰富的专业知识，还需要有非常好的人文关怀”。论坛上，许静芳还表示，新技术还应该关注院外服务的人文性。利用人工智能技术，搜狗打造的AI分身技术在“AI营养师”产品的人机交互方面获得了又一次智慧化升级。在表情、声音、语言等方面“AI营养师”已经接近完美复刻真人的效果，可以给用户自然、流畅的对话体验，富有亲切感与温度。强化和病患交流的亲切自然感，可以为病患提供更好的病症说明氛围，促进治疗达成。