李宏军：整合优势资源 开拓AI力量

人民网北京5月24日电 24日，首都医科大学附属北京佑安医院医学影像中心主任李宏军做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，李宏军提出，此次新冠疫情当中，人工智能在提高工作效率、避免医患交叉感染、提升疾病诊断正确效率三方面发挥了积极作用。

李宏军介绍说，疫情初发期，北京佑安医院与中科院、北京大学基础研究实验室广泛联合，采取了临床实践和科学研究双轨并行的方式。在临床实践方面，该院收治了包括轻症、重症、危重症在内的一百余例病人，日前已全部清零；在科学研究方面，2月初李宏军3次参与新冠肺炎遗体解剖，并于1月31号在国际上发布了《新型冠状病毒肺炎影像学诊断指南》。短短两天时间内，该指南在全世界的阅读量就达到了30多万次，为更多国家和地区抗击疫情提供了参考。

在新冠肺炎的诊疗过程中，人工智能的作用十分亮眼。李宏军谈到，北京佑安医院与深睿医疗达成了合作，后者在此前解剖结果及《新型冠状病毒肺炎影像学诊断指南》的基础上，建立了人工智能的模型。“这个模型提高了我们的工作效率，避免因不必要接触导致的医患交叉感染，大大提升了疾病诊断正确效率。”

与此同时，李宏军也表示，在这次疫情当中，人工智能虽然发挥了不小的作用，但并没有形成整体优势。“人体每个疾病都很复杂，只靠单一的影像诊断只是冰山一角。如果能融合临床数据、流行病学数据、影像数据等形成最后的人工智能结果，才更加客观、全面、准确，这对提高疾病的诊断正确效率、预测病人生命等方面也将发挥更积极的作用。”李宏军说道。

为此，李宏军倡议，尽可能把各个人工智能公司的资源与优势整合在一个平台上，使医疗方面的科技含量更加集中，形成拳头产品，在未来的疾病预防和控制方面起到引领和带头作用。