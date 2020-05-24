共享三地资源  实现救治效果最大化

“近年来，京津冀协同发展在包括医疗卫生在内的各个领域深入推进，为三地疫情联防联控联动取得积极成效奠定了坚实基础，提供了有力支持。”全国人大代表、天津市中医药研究院副院长张智龙表示。作为天津市名中医，疫情期间，他担任市新冠肺炎中医药防治专家组副组长。

张智龙说，京津冀协同发展深入人心，无论在交通、产业这些有形的领域，还是在制度、规则、意识这类无形的领域，都产生了融合效应、整体效应，有效提升了区域整体发展水平。

“三地是一家，是一个共同体。大家越来越自觉地站在大局中来考虑局部的问题，不断推进三地一体化。”张智龙举例说，近年来三地在医疗卫生领域的合作日益密切，通过医保药品医用耗材集中采购以量压价、推进医学检验结果和影像资料互认共享、打造京津冀医学专科联盟等，方便了三地群众看病，也提升了区域医疗卫生整体实力。

“病毒无界限，联防联控对于传染病的防控至关重要。”张智龙说，只有在全国范围内、区域范围内有效做到联防联控，才能遏制病毒蔓延势头，并最终消除疫病威胁。这次疫情防控，三地快速建立联防联控联动机制，共同应对疫情挑战，根据形势发展需要，津冀机场分流北京入境航班防疫压力，把三地的防疫资源都充分调动起来，形成合力，有效遏制住了区域疫情蔓延。

“这次疫情防控，中医药全程参与，发挥了非常重要的作用。”张智龙介绍，中医讲究结合地理气候条件辨证施治，京津冀地缘相接、人文相通，三地中医药介入方案有许多可供借鉴参考的地方。“作为中医人，我们三地在疫情防控工作中一些资料是共享的、治疗方案也是共享的，实现了医疗救治能力和效果的最大化。”

张智龙认为，随着疫情防控常态化，今后京津冀应继续完善联防联控联动机制，进一步加强医疗合作，搭建三地医疗健康和公共卫生大数据平台，利用互联网便利条件实现科研成果、诊疗经验和流行病学调查结果的及时共享，把各自的资源变为三地共同的资源，更好地惠及百姓。（周志强）