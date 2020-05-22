全民健身 凝聚向上向善的力量

2020年5月22日，李克强总理代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告，提出：“倡导全民健身，使全社会充满活力、向上向善”。

党和国家一直高度重视全民健身工作。1952年，毛泽东同志即提出“发展体育运动，增强人民体质”的指导方针。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央亲自谋划推动体育事业改革发展，将全民健身作为全面建成小康社会的重要内涵，上升为国家战略，推动全民健身和全民健康深度融合。习近平总书记作为全民健身的倡导者和践行者，也多次在不同场合强调全民健身的重要意义。

全民健身具有多元功能和价值，除了可以促进人的全面发展，增进全体人民的福祉、推动经济社会发展外，还在维护社会稳定、加强国际交流、展示和提升国家文化软实力、弘扬社会主义核心价值观、教育、文化建设、养老、旅游等方面具有重要的功能和价值。当前和今后一个时期，我国发展面临着前所未有的风险和挑战，在疫情防控常态化的前提下，要确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。在这个过程中，全民健身作为国家战略，除了要发挥上述提到的多元功能和价值外，特别要发挥凝心聚力的作用，凝聚起全社会向上向善的力量，用这种强大的正能量助力中华民族伟大复兴。

全民健身为凝聚向上向善的力量提供了身心保障。习近平总书记指出：“全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障”。毛泽东同志在《体育之研究》中说：“体强壮而后学问道德之进修勇而收效远”、“体育之效，至于强筋骨，因而增知识，因而调感情，因而强意志”；贺龙同志曾说：“通过体育运动能够帮助培养人们的勇敢、坚毅、机敏、吃苦耐劳、守纪律、乐观和集体主义的优良品质”；《全民健身计划（2016-2020年）》也提出“树立人人爱锻炼、会锻炼、勤锻炼、重规则、讲诚信、争贡献、乐分享的良好社会风尚”。由此可见，通过全民健身，进而推动全民健康，“文明其精神，野蛮其体魄”，人人身心健康，凝聚向上向善的力量就有了身心保障。

全民健身为凝聚向上向善的力量提供了必要条件。形成向上向善的力量需要有的氛围、规范的体系和坚定的信念。全民健身通过家庭、体育俱乐部、社区等组成了一个个团体，如在跑步俱乐部中，有为大家提供科学跑步指导的、有为大家提供跑后拉伸恢复的、也有为大家做好后勤保障服务的，大家互相鼓励，参与健身，营造了良好的氛围；在全民健身的过程中，遵守规则、注重团队等通过每一次的锻炼不断内化和习成，规范的体系深入人心；而不怕辛苦、敢于面对失败、勇于挑战，更是参与全民健身的每一个人都深深感受到的，可以磨练意志品质，坚定信念。通过全民健身，凝聚向上向善的力量就有了必要的条件。

全民健身为凝聚向上向善的力量提供了广阔天地。 广场舞、马拉松、广播体操、踢毽子、跳绳……一项项全民健身赛事和活动，都成了凝聚向上向善力量的地方：“向上吧，中国！全国全民引体向上大赛”打破办赛主体和参赛形式的限制，除体育部门外，任何感兴趣的企业、社区、乡村、学校、连队甚至是群众个人，都可以通过线上和线下办赛和参赛。如：2019年春节举行的线上赛，通过亲人团聚时刻,让运动成为一种家风,让向上成为拜年新时尚,丰富群众新春文化体育生活。双人赛要求结伴参加, 共有近600多组选手参加了线上比赛，参赛选手有父子搭档、母子搭档、兄弟搭档、朋友搭档，有参赛选手还专门创作了春联：“创纪录争第一开展体育竞赛 兴民气壮国威振奋民族精神 向上吧中国”。两年多来，北京天坛公园老大爷、餐饮店营业者、建筑工地工作者、快递小哥、大中学生、公司白领等都参与进来，已经在全国各地举行上千场，全网关注人次上亿，被亲切的称为“向上大赛”，其中感人的故事不胜枚举；“薪火传承 中国健康跑”活动跑过韶山、延安等地，一路跑，一路宣传党史、国史，宣传经济社会各方面取得的成就，激励所有参与者更加奋发有为；在疫情防控期间，体育总局和各级体育部门推出了一系列居家科学健身的教学视频和赛事活动，如“全国幼儿体育趣味赛线上赛”给成千上万个家庭带去了健康的同时，也带去了温暖；健身瑜伽等项目针对方舱医院轻度肺炎患者,编排免疫力提升和舒眠减压的健身瑜伽教学视频，对有需求的病人和医护人员提供专业指导等，切实参与到战疫的行动当中……每一次参与全民健身的过程，就是一次凝聚向上向善力量的过程。全民健身，为凝聚向上向善的力量提供了广阔天地。

“体育是提高人民健康水平的重要手段，也是实现中国梦的重要内容，能为中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大精神力量。”希望“政府主导、部门协同、全社会共同参与”，广泛开展全民健身运动，凝聚向上向善的力量，为中华民族伟大复兴注入更多强劲的力量！

（作者系国家体育总局社会体育指导中心全民健身活动部副主任 方旭东）