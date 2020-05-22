李瑛委员：完善外卖食品行业管理 倡导餐桌文明

人民网北京5月22日电 “从大餐馆购买的食品因有明厨亮灶的监管，尚可有食品安全的保证，但一些小作坊出来的食品就很难有安全保证了。”针对外卖食品行业存在的一些问题，今年，全国政协委员李瑛提出提案，建议完善外卖行业食品安全管理，维护人民群众健康安全。

李瑛在调研中发现，目前一些地方市场监管部门对外卖厨房的要求只要有营业证和卫生许可证两证即可经营，对整体环境及上岗人员健康问题等都没有相应的措施和硬件要求，也没有常态化的巡查和监管。“在媒体报道中，也不乏外卖食品作坊存在问题引发食品安全事件的案例，这些现象出现，充分说明我们在外卖食品监管上还存在漏洞。”对此，李瑛提出建议：

首先，加强对网络外卖平台的规范管理。将明厨亮灶等相关规定推广到所有上平台经营的大小店铺，网络平台必须要求所有经营者除提供经营证、卫生证和上岗人员健康证外，还必须提供全流程全方位的视频信息。对于出现由于食品不卫生受到伤害的食者，监管部门有必要协助他们合理维权。制定外卖经营细则，包括什么食品可以外卖，什么食品禁止外卖。加强监管人员奖惩责任制，制定严格的奖惩条例。

最后，李瑛还建议，应该延续疫情发生以来形成的餐桌文明，包括分餐和使用公筷（公勺）。在全国范围内掀起一场倡导“培养健康饮食习惯，共创中华餐桌文明”宣传活动，让餐桌文明真正走进每个餐饮单位、单位食堂和每个家庭，彻底阻断餐桌上疾病的传染路径，让健康中国战略落到实处。