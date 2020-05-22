“海峡·成大杯——健康中国预防先行”儿童青少年绘画大赛启动

即日起，2020年全国首届“海峡·成大杯——健康中国预防先行”儿童青少年绘画大赛启动全国征稿。本次大赛由中华预防医学会、中国科普作家协会、国家卫生健康委人口文化发展中心指导，中国家庭报社主办，福建省预防医学会及相关各省预防医学会，福建省医学会科学普及分会、福建省科普作家协会及相关各省科普作家协会承办。

本次大赛分小学组（小学）和中学组（初高中）两组，评选采取初评和终评方式进行，根据作品的完成度、创造力、艺术表现力等，分组评出各奖项，评审结果将在中国家庭报官方微信、微博上进行公示。

一等奖（每组各5名）：荣誉证书+奖励（3000元）

二等奖（每组各20名）：荣誉证书＋奖励（1000元）

三等奖（每组各40名）：荣誉证书＋奖励（500元）

优秀奖（各100名）：荣誉证书＋奖励（价值50元学习用品）

入围奖（各100名）：荣誉证书

（所有奖金均为税前金额，税金由主办方按照国家有关法规代扣代缴）

参赛对象

全国各中小学校、教育培训机构儿童青少年

参赛内容

1.面对生命，只有责任：突出每个人都是自己生命健康的第一责任人，都应承担起维护个人、家庭及社会健康的义务和责任。

2.防控疫情，你我同行：突出在防控各类传染病，特别是防控新冠肺炎疫情中，广大医务工作者和社会各界逆行而上，为防控工作付出的努力。

3.接种疫苗，预防疾病：突出疫苗接种的重要性，疫苗接种是孩子的权利，也是家庭和社会的责任。

4.人与动物，和谐相处：突出人与动物的友好相处，健康相处，关爱动物，不虐待动物，倡导文明养宠，避免动物咬伤。

5.健康生活，从我做起：突出良好健康生活方式的重要性，远离野生动物，爱护动物。

参赛要求

1.参赛作品需符合参赛的主题，构思明确、色彩和谐，有较强的视觉感染力和整体美感；应具有创新性、独特性、延伸性，易于传播。

2.参赛作品须为儿童青少年独立创作完成的原创作品，且此前未以任何形式发表，不得侵犯第三方知识产权。若发现作品抄袭，主办方将取消其参赛资格，且由此引发的一切法律纠纷，由投稿者自行承担。

3.参赛作品题材、材料、表现形式不限（仅收取平面类绘画作品），纸张尺寸建议使用8开，不大于4开。

4.请在参赛作品背面注明：作品名称、姓名、学校/机构名称、年龄、参赛组别（小学组/中学组）、指导老师、联系人、联系电话。

5.征稿时间：即日起至2020年8月30日

邮寄地址：福建省福州市鼓楼区华林路福寿巷3号7楼

邮编：350003

联系人：陈翔老师、雷梅珠老师

联系电话：0591-87825495，13805068690，13696830513