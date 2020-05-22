脱贫攻坚决战决胜之年：火箭军特色医学中心对口精准医疗帮扶再出发

近日，火箭军特色医学中心医研部副部长杨洪广带队，重症医学科主任医师赵贵锋、妇产科主任医师麻莉、骨科副主任医师徐建强3名专家，来到对口扶贫点——宁夏隆德县人民医院开展精准医疗帮扶活动，开启新一轮支援西部、健康边疆、精准扶贫的爱心行动。在为期3个月的时间里，专家们在当地开展教学查房、义诊、手术示教、重特大疾病筛查等医疗活动，用精湛的医术提升当地医疗水平，帮助当地群众恢复健康和劳动能力，早日脱贫致富。

隆德县曾是国家级贫困县，医疗条件落后，因病致贫人数达千余人。早在2001年，火箭军特色医学中心就与隆德县人民医院建立了对口帮扶关系，精准医疗帮扶的脚步一迈就是19年，让当地医生在面对疑难病症时有了更多自信，使很多农民恢复健康走上了脱贫致富的道路，隆德县人民医院顺利通过国家二级甲等医院复审。

今年是打赢脱贫攻坚决战的收官之年，火箭军特色医学中心根据隆德县人民医院实际需求，再次派出重症医学科、妇产科、骨科的3名军医，他们都是本专业领域最精干的力量，在医疗、教学、科研等各方面都具有丰富的工作经验及重大成果，再次来到对口扶贫点开展精准医疗帮扶，真正为当地打赢脱贫攻坚战出份力、加把劲。

隆德县是当年红军长征途经之地，能在红色圣地为老区群众服务，3名专家感到无比荣耀。在帮扶过程中，大家按照“什么弱就帮什么，什么最难就解决什么”的原则，扑下身子帮、耐心细致讲、毫无保留教。着重在妇科疾病筛查和手术、骨科疑难疾病会诊和手术、危重症患者救治和管理等方面进行精准医疗帮扶，把一批易于推广、利于实施的适宜技术带到革命老区，让当地农民群众实现就地就医，避免长途转院。

为了在隆德打造一支“永远带不走、用得上”的医疗队，专家们还对该院重症医学科、妇产科、骨科等学科建设、人才培养、科研创新、人员管理等进行全方位大“会诊”，一个一个分析原因，一项一项提出建议，一条一条制定对策。针对以往无法救治的大病、急病、重病，帮扶该医院开展手术或拓展业务，让先进治疗技术在革命老区“落地生根”。将火箭军特色医学中心的领先技术、临床经验等复制到隆德县人民医院，通过“输血”，让该院具有“造血”功能，为当地百姓健康保驾护航。（火箭军特色医学中心 通讯员彭雪征 莫鹏）