王威东：优化遗传办审批管理程序 避免“一刀切”管理

人民网北京5月22日电 21日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。来自医药卫生界的近50位全国人大代表政协委员在主题为“2020’声音·责任 医药卫生界人大代表政协委员座谈会”的专场论坛上就如何促进我国医药创新体系构建，突破国内创新药产业链薄弱环节，提高我国创新药企整体水平等话题建言献策。

全国人大代表、荣昌制药董事长王威东谈及如何解决遗传办审批过程繁琐、耗时长的问题时表示，应优化遗传办审批管理程序，不涉及遗传资源出口的可以考虑备案制，对遗传办审批流程出台文件进行明确，避免方案在不同专家手中重复修改。“我们企业最近碰到比较大的挑战在于遗传资源管理。过去我们是内资企业，但近期公司在筹划分拆上市，可能引入境外资本，由此变为了合资企业，由此在遗传资源审批上遭遇了前所未有的困难和挑战。”他表示遗传办的政策本意是管住遗传资源外流，建议更清晰界定公司的权属性质，按照外资参股比例细分合资企业，不因引入外资就过度监管。

王威东提到，目前遗传资源审批也存在一些基本概念理解上的问题，例如目前的项目一旦涉及到“探索性”三个字马上就会亮起红灯，有矫枉过正的倾向。他认为，国家政策对于创新药的支持仍然有待改善，审评审批速度仍有待提高，临床资源不平衡，相关创新人才缺乏，水平不高等问题亟需解决。