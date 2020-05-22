恒瑞医药：创新融入基因 为构建人类卫生健康共同体贡献中国力量

去年一部名叫《我不是药神》的电影火了，影片反映了一段时期以来我国医药产业创新不足，时常面临被外国制药巨头“卡脖子”的窘境。

然而，随着在国家层面推动医药创新，大力推动医药产业发展，一批国内医药企业获得了突飞猛进的发展，这其中就包括了在A股上市的医药龙头企业恒瑞医药，这些企业不仅在技术上创新不断，满足着国内老百姓的健康需求，还把创新药销售到了国外，为世界人民的健康做出了中国贡献。

就在近日，恒瑞医药与韩国CrystalGenomics Inc公司（简称CG公司）签署协议，以8775万美元交易总额将PD-1单克隆抗体卡瑞利珠项目许可给CG公司，同时获得CG公司销售分成，再一次实现海外输出创新药技术。

面对国家层面政策红利的不断释放，作为一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业，恒瑞医药坚持以创新为动力，打造核心竞争力，秉承“科研为本，创造健康生活”理念，以建设世界制药品牌为目标，“走出去”、“引进来”相结合，加快国产创新药技术、品牌和大健康事业融入全球，双管齐下、双向发力，加快推动民族制药品牌竞争力升级。

创新是生命 责任勇担当

近年来，恒瑞医药按照“新”“特”“难”标准，推动具有稀缺性、差异化的产品“走出去”，已有注射剂、口服制剂和吸入性麻醉剂等19个制剂产品在欧美日上市。

开拓市场同时，恒瑞医药积极参与公益事业和社会活动。年初至今，湖北省武汉市等多地爆发新型冠状病毒疫情，防控形势严峻，医疗资源短缺。江苏恒瑞医药股份有限公司宣布向慈善机构捐赠市场价值超过三百万元其公司创新长效升白制剂硫培非格司亭，全部免费提供给湖北全省有治疗需求的癌症患者。

据媒体报道，恒瑞医药已陆续向全国慈善机构、卫生部门、疫情重点防控机构和医院捐赠了3000多万元的防护物资，其中包括向中国人口福利基金会等单位捐赠善款和防护物资，并积极协助有关疾控部门从海外代购防护物资，支援疫情防控。

掌握核心技术 “智造”助力发展

“在技术变革的大时代，创新起步较晚的中国制药企业，要想缩小与跨国制药企业的差距，必须顺应趋势，时不我待，加快提高创新药物的开发能力，创造和掌握自己的核心技术”。恒瑞医药高层曾在媒体公开表示。

据媒体报道，截至2018年11月底，我国共有原料药和制剂生产企业4441家。是全球最大的原料药生产国和出口国，同时也是全球最大的制剂生产国，产品的97%为仿制药，为保障广大人民群众的身体健康作出了重大贡献。

“改革开放以来，我国仿制药行业快速发展，产业规模不断扩大，数量品种不断丰富。在我国近17万个药品批文中，95%以上都是仿制药。”业内人士表示，但不可否认，我国仿制药行业“多小散乱差”局面仍然存在，研发和生产的低水平重复问题严重。

仿制药解决了患者用药的可及性难题，但不能解决所有问题。要突破被外企“掐住脖子”窘境，让仿制药变创新药，推动中国制药企业自主创新，“中国制药”“中国智造”双管齐下，成为百姓健康守门人，才是根本解决之道。

栽下梧桐树，引得凤凰来。近年来，恒瑞医药成立全球新药研发中心，多次招贤纳士，将高层次领军人才“引进来”，融入恒瑞创新事业，为公司创新发展智力支持，结出硕果累累。

技术创新是医药经济持续增长引擎。据媒体报道，截至目前，恒瑞医药已有6个创新药上市销售，1个创新药申报生产，30多个创新药处在临床开发阶段，累计承担了44项国家重大新药创制专项，申请了800多项发明专利，其中近300项国际专利。

从“跟跑”到“比肩” 保卫人类健康

大力“引进来”，是为更好地“走出去”。目前，恒瑞医药已有10多个创新药在美国、澳大利亚等地开展临床试验，创新的足迹正一步一个脚印“走出去”。

技术输出是创新能力“试金石”，越来越多国际资本愿意为中国创新药技术买单，凸显我国创新技术进步。在这一方面，恒瑞加速推进创新技术“走出去”，并不断取得新的进展。恒瑞医药董事长周云曙曾在接受媒体采访时表示，恒瑞医药正瞄准ADC（生物导弹）、免疫细胞治疗等新领域，对标国际先进水平，提升创新度，力求差异化，抢占技术制胜高地。

恒瑞方面表示，恒瑞医药作为中国的民族企业把做大做强，做成具备中国基因的全球医药集团当做自己的进取目标，立足生命科学和民生需求，顺应供给侧改革要求，激发创新活力，提升品质品牌，研制出更多高品质的新药、好药，惠及患者，服务健康中国。

近年来，全球化进程虽然遇到挫折，但构建人类命运共同体的理念却越来越深入人心。而健康是全人类共同追求的长久事业，对医药企业而言，为人类健康事业贡献力量也是其永不能忘却的初心，而中国的医药企业更要顺应历史发展大势，成为构建人类卫生健康共同体的关键力量。