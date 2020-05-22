代表委员盛赞抗疫巾帼：经此一疫 男女平等更深入人心

自新冠疫情发生以来，广大女性与全国人民一道团结一心、众志成城，各行各业女性以“巾帼不让须眉”的昂扬斗志，挺身而出，向险逆行，日夜奋战，向全世界展示了新时代中国女性的勇气、智慧与担当。全国两会期间，代表委员盛赞各行各业的女性在疫情期间的高光表现，为推进男女平等，保障女性职业发展建言献策。

危难时刻彰显巾帼力量

在新冠肺炎疫情防控斗争中，无论是救治病人、科研公关、联防联控，还是后勤保障、新闻采访、复工复产，各条战线都处处可见女性舍身报国、为民服务、拼搏奉献的英姿。据统计，疫情期间援鄂的346支医疗队中，女性医务人员有2.8万人，占总人数的2/3。“她们克服了心理、生理、家庭的重重困难，奋战在抗疫一线，做出了重要贡献。”全国政协常委、国务院原副秘书长、国家信访局原局长舒晓琴如此评价。

“女医护工作者、女党员干部、女科研人员、女社区干部、女民警，是抗疫每条战线上的女性身影叠加在一起，构成了抗疫战场上女性的生动群像。她们在国家危难时刻用使命担当和职业精神汇聚起巾帼力量，点亮高光时刻。”全国人大代表、山西省太原市公安局杏花岭分局三桥派出所副所长兼金刚里社区民警杨蓉说。疫情防控期间，杨蓉每天工作超过12个小时，宣传、核查、消毒、执勤，年近50岁的她始终奔忙在防控一线，守护一方平安。

“她们忠于职守的拼搏，爱心涌动的奉献，凝聚起中国女性的爱国、敬业、志愿精神和新时代女性的自尊自信自立自强精神。经历这场意志大考、信念大考、能力大考淬炼升华的新时代女性精神，是对习近平总书记提出的新时代女性要对社会有责任、对家庭有贡献的最好诠释。”全国政协委员、香江集团总裁翟美卿说。为关爱一线抗疫医护人员的家庭，香江集团捐款200万元支持广东省妇联、广东省卫健委、省妇联儿童基金会联合开展的“您家的菜我来送”“您家的活我来干”关爱广东医疗队队员家庭公益活动。

男女平等激发妇女活力

李兰娟、陈薇、张继先……这些熠熠生辉的名字不断被代表委员提起，她们用专业水准和职业素养为我们展示了中国妇女有为有位的真实写照。“她们用实际行动告诉我们，男女平等有利于女性，有利于国家和社会。在这次抗疫中，男女平等、妇女解放的红利得到充分释放。”杨蓉说，此次女性的高光表现并非偶然，而是新中国妇女事业发展的历史积淀，是长期坚持男女平等基本国策的丰硕成果。

翟美卿也同意这样的观点，她认为，正是对男女平等宪法原则和基本国策的长期坚持，使得中国妇女在经济、政治、社会、文化、家庭等各个方面与男性享有平等的权利和机会，充分调动和发挥了妇女在国家经济和社会发展中不可替代的作用。因此，在国家面对重大灾难的时候，女性同胞表现出了和男性一样，敢于面对和克服任何艰难险阻的决心和勇气，从这个角度讲，女性同胞在新冠疫情中有如此杰出的表现，一点也不意外。

全国政协委员、中国女医师协会副会长、北京大学第一医院教授丁洁认为，正是我国长期坚持男女平等的基本国策，极大激发了妇女这支伟大人力资源的活力，造就了一大批女性专业人才。她特别提到2.86万名驰援湖北的护士中，其中女护士有2.53万名，占比近90%。“护士虽然不是医疗救治中的决策者，但也绝不仅仅是辅助者，她们也要有特别强的专业性，她们的专业与否、尽职与否直接关系患者愈后健康。”

代表委员们纷纷表示，希望经历此次疫情，男女平等基本国策更加深入人心，全社会能更加重视女性的职业发展和女性专业人才的培养。

多方保障女性就业发展权利

当然，由于历史和现实的多种原因，由法律上的男女平等到事实上的男女平等还有很长的路要走，部分女性在求职就业过程中遭受性别歧视、职场“潜规则”、孕产期合法权益难保障等问题依然存在，如何营造女性平等就业的良好社会环境，保障女性就业发展的权利，更好地激活女性的活力和潜力，代表委员也各抒己见。

翟美卿认为，必须切实保障和推进男女平等，鼓励和支持妇女与男性平等地参与竞争，实现发展，享有同等的职业发展机遇。

丁洁认为，要推动男女平等基本国策落到实处，必须要让企业或部门的主导者和决策者学习保护妇女权益的法律法规，当他们对推进男女平等有责任感，积极为女性营造良好的就业发展环境，才能真正让男女平等落到实处。

舒晓琴则提出更多细化的举措，她建议从政策层面给予一定倾斜。“推动男女职工参加生育保险制度，生育医疗费、生育津贴等由夫妻双方保险账户共同支付，促进用人单位招收男女职工成本平衡。” 舒晓琴说。

在公共服务方面，舒晓琴建议建立灵活普惠的托幼公共服务体制，减轻妇女家庭照料负担。鼓励用人单位为孕期和哺乳期妇女提供灵活工作时间，增设母婴室、孕妇休息室等。加强女职工劳动权利、劳动报酬、劳动安全等方面的教育培训，增强法律意识和自我保护能力。

此外，舒晓琴还建议加强宣传引导，鼓励形成男女共同分担照料家庭责任的社会氛围，适当延长男性陪产假。（记者 张明芳 富东燕）