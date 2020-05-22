造概念定标准 零食企业“营销计”

白热化竞争下，各零食品牌扎堆推出新标准、新概念。良品铺子前脚牵头制定了国内首个儿童零食标准，后脚便推出了儿童零食子品牌“良品小食仙”。同样，来伊份紧接着入局“新鲜零食”领域并重新定义其概念。各休闲零食品牌纷纷扎堆定标、拓新，实为在休闲零食市场竞争拉锯战中寻求差异化布局，抢占新市场份额。而头部企业制定相关标准，在规范行业发展的同时，是否也为其自身发展提供了便利、打压了竞争对手？由强者制定规则，是否会形成寡头市场？

新标配新品

5月20日晚，良品铺子召开儿童零食新品发布会，正式对外发布首个聚集儿童零食子品牌“良品小食仙”。北京商报记者了解发现，目前该子品牌店铺上线淘宝天猫平台。在“良品小食仙”天猫旗舰店中，已经上架了33款儿童零食产品。

值得一提的是，在“良品小食仙”发布前3天，由良品铺子牵头起草制定的中国首份儿童零食团体标准才刚刚出炉。该团体标准将儿童按照年龄分为两个阶段：3-6岁为学龄前儿童，6-12岁为学龄儿童。根据不同年龄段儿童的生长特征，确定不同的重点营养素需求。

其中，良品铺子是儿童零食团体标准的主要起草单位，提供了主要技术和意见，包括对儿童零食进行了定义、对食品安全营养进行了一些规定、对工厂提出了一些物理安全性要求、在污染物方面提供数据和限值以及微生物限值等。

北京商报记者调查发现，在“良品小食仙”天猫旗舰店出售的产品宣中出现了“3-12岁儿童零食专家”“儿童零食标准制定者”的宣传字样。此外，在儿童零食团体标准中有一条为“强制要求标示过敏源信息，以及醒目标注影响儿童食用过程中安全性的提示”。良品铺子多款儿童食品包装上均清晰标注过敏源信息。而淘宝平台多款儿童零食并未清晰标注过敏源信息，包括贝聪乐夹心海苔、百吉福棒棒奶酪、健元堂山药棒、功夫小鸭等产品。

除了良品铺子首推标准，来伊份将“新鲜零食”定义为一个新品类也是业界首家。5月18日，来伊份发布“新鲜零食”品牌战略。基于此，来伊份对新鲜零食的定义为“现制的新鲜口味，中央厨房式供给”，同时提出原料新鲜、技术保鲜、包装锁鲜、配送领鲜、产销争鲜五大保障新鲜零食的标准。并采取每日配送或一日多配的方式，从下单到送达，24小时内恒温运输。

来伊份联合创始人、董事长施永雷强调，“新鲜零食”不是对工业化生产零食再贴一个新标签，而是一个零食行业新的品类、新的物种，这将会开启零食下半场竞争。

但来伊份所说的“新鲜零食”实际上也早已运用于行业之中。北京商报记者注意到，在推出“新鲜零食”概念之前，休闲零食企业更多的是强调保鲜技术。以洽洽为例，洽洽“关键保鲜技术”概念主要是指充氮保鲜技术、坚果贮藏与加工技术（如低温慢烤）等，与来伊份新提出的“现制新鲜口味、一日多次配送、24小时恒温运输”虽然并不相同，但都强调“新鲜”。

洗牌重构？

“目前，在当下的市场上存在一些企业牵头推出有利于自身的标准，而这些标准有可能会把竞争对手的产品排斥在标准之外，同时也通过标准制定者的身份来提升自己品牌的影响力。”北京商业经济学会常务副会长赖阳称。

针对儿童零食团体标准的权威性，中国副食流通协会会长何继红表示，将推动团标成为国标，国标和团标的法律地位是一样的，二者分工不同。团体标准发布实施后会对儿童零食市场的进一步规范起到积极作用。

百草味相关负责人在接受北京商报记者采访时称：“百草味并没有参与该标准的制定，不便评说。不过也在关注当中，各企业应该会逐渐进行落地。”同样，卡夫亨氏相关负责人对记者表示，支持行业进一步规范和健康发展。

赖阳认为，团体标准仅是团体内部企业执行的标准，对于其他企业不具有强制性。此外，团体标准并非国家标准，所以没有任何法律效力。而一些企业推出某些标准，更多的是为了规范团体内部企业的产品及服务。从目的上来说，团体标准的推出，能在消费者层面得到一定的认可。

良品铺子副总裁赵刚在接受北京商报记者的采访时表示，良品铺子牵头制定的儿童零食团体标准，并不是一个强制性的标准，只是希望通过该标准的出台，更好地推动儿童零食行业的良性发展。

对于相关标准是否为其自身提供更多便利的质疑，赵刚予以了否认：“良品铺子作为休闲零食品牌，更多的是希望能够通过自身努力，推动行业更为有序地发展。”

在快消新零售专家鲍跃忠看来，相关标准的出台，一定程度上对于行业的发展起到了积极的推动作用。同时也促进整个休闲零食市场走向更为精细化的发展，加速了整体市场以及产品品类的迭代升级，虽不排除企业为自身提供便利的可能，但这并不能影响整体行业走向寡头市场。

陷白热化

“不论是良品铺子牵头制定标准推儿童零食品牌，还是来伊份开创零食新品类，归根结底还是因为随着消费者需求升级，休闲零食市场竞争加剧并走向白热化阶段。”赖阳认为。

而这种白热化的拉锯战首先体现在产品的同质化上。2015年，沃隆作为第一个吃螃蟹的人首次推出“每日坚果”品类。随后半年内，三只松鼠、百草味、洽洽、良品铺子等零食品牌纷纷跟进，相继推出自己品牌的“每日坚果”。

众品牌的扎堆入局，使得“每日坚果”成了近年休闲零食里增长幅度最快的品类。到2019年，“每日坚果”的市场规模已经突破100亿元，预计2021年将突破200亿元。市场规模虽在不断扩大，但随着入局者增多，各品牌能获得的市场份额却日渐缩水。

数据显示，2018年，沃隆“每日坚果”以30.8%的比例位居第一，洽洽以15.38%的市场份额排在第二，百草味、良品铺子占比均为9.2%左右。据不完全统计，目前超300家企业在生产“每日坚果”，包括盒马、便利蜂等企业。

除产品品类同质化外，屡试不爽的价格战也成为各品牌惯用的手段。从2019年“十一”开始，三只松鼠、好想你、洽洽等品牌的坚果产品均出现了大幅降价促销现象，最低折扣低于原价5折。

此外，这些企业对于渠道的争夺也日趋激烈。以线下渠道为例，2016年，三只松鼠开设首家线下体验店，并设立了2017年开出100家、五年内1000家的门店规划。2017年，百草味宣布重回线下，在布局商超渠道的同时启动了“一城一店”计划。截至2019年底，三只松鼠直营店108家、联盟小店278家，共计386家。良品铺子布局湖北、湖南、江西等中部地区的门店达2000余家。来伊份布局江浙沪地区的门店达3000余家。

鲍跃忠表示，目前休闲零食市场呈现快速发展状态，整个行业也进入一种更为激烈的竞争当中，良品铺子、来伊份等品牌不断出招，想要获得更多的市场份额。不过，当经历过价格战、渠道战后，竞争陷入僵局，企业只能通过不断创新或者开拓新领域、树立新标准，才能在白热化竞争中脱颖而出。（记者 钱瑜 张君花）