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人类为何睡觉？或为修复遭损害DNA

2020年05月22日08:05 来源：北京日报

人的一生中，有三分之一时间要用于睡觉。以前光知道，睡眠有助于加强记忆和提升学习能力。至于为什么会这样，还有其它什么功效，则知之甚少，迄今为止缺乏系统科学解释。

据英国《每日邮报》报道，以色列巴兰大学里奥·艾波包姆教授领导的一个科研小组，最近开展了一项实验。实验是在斑马鱼身上进行的。斑马鱼基因与人类基因相似度高达87%，胚体透明，大脑组织与人类相近，是最理想的实验动物。在其身上的实验结果多数情况下也适用于人类。

通过3D高清晰延时摄影拍摄的图像和高分辨率显微镜观察，以色列科研人员发现了睡眠的奥秘。斑马鱼白天醒着的时候，染色体不太活跃，虽然对被损害的脱氧核糖核酸（DNA）的修复也在进行，但远远不够，从而造成对脱氧核糖核酸的损害不断堆积，直至达到危险水平。到了晚上，当鱼睡觉时，染色体活动频繁，其活跃程度一下增加两倍，从而有效修复白天遭到损害的脱氧核糖核酸。晚上，如果频繁敲击鱼缸，不让其睡眠，持续下去，鱼就会濒临死亡。

这一发现也使人们了解到，睡眠是如何对大脑活动、衰老及各种肌体紊乱产生影响的。（王信强）

(责编：许晓华、许心怡)


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