“保健品”进价150元卖8600元

如今，除了电信诈骗，最坑老年人的就是“保健品”诈骗。昨天，一个6人“保健品”诈骗团伙在海淀法院受审。据被告人交代，一盒进价150元的“保健品”，被他们一包装，售价竟达8600元。该团伙主犯李某获刑3年半。

据检方指控，第一被告人李某专门成立了北京军成惠康科技发展有限公司，销售推销保健品，其余被告人均系该公司员工。“天眼查”查询结果显示，该公司经工商部门批准成立，注册资本只有3万元，但经营范围非常广泛，包括销售保健食品；销售食品；技术开发、技术咨询、技术转让；承办展览展示；打字复印；会议服务；组织文化艺术交流活动；销售办公用品、电子产品、化妆品、日用品、医疗器械（限一类）、五金交电、服装、建筑材料、汽车配件等。

虽然公司成立时间显示为2010年，但检方指控，该公司从去年5月开始行骗，李某向他人以每盒150元的价格购买“军康一号”天乐媛牌利骨伊欣胶囊。去年5月至9月间，李某组织被告人任某、何某、谭某、顾某、夏某多次在本市海淀区中关村南大街海淀某大厦、丰台区中关村某工场等地举办活动，对“军康一号”进行虚假宣传，谎称可以治疗多种疾病，骗取被害人吴女士（77岁）等十余名老年人信任。李某称，“军康一号”以每盒8600元的价格出售。检方统计，被告人共计获利38万余元。其中，任某等被告人分别获利4万余元到18万余元不等。

对于指控，6名被告人均表示认罪，但辩护人对部分犯罪数额提出异议。

最后陈述时，李某称，愿意积极退赔，而且还有孩子需要照顾，希望法院从轻处罚，其他被告人也希望法院能从轻处罚。

法院当庭宣判，李某犯诈骗罪，被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金3万元；其他被告人获刑1年8个月到9个月不等，并处罚金2万元到1万元不等。（记者 高健）