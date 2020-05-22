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何伟委员：重视健康扶贫 预防因病返贫

2020年05月22日07:53 来源：科技日报

决战脱贫攻坚，是今年的热门词汇。全国政协委员、何氏眼科医院院长何伟在调查中发现，因病致贫、因病返贫,是脱贫攻坚战的拦路虎。

“在脱贫攻坚战决胜之年，健康扶贫是全面打赢打好脱贫攻坚的重要环节,能够有效遏制和减少农村群众因病致贫、因病返贫现象发生。”何伟日前接受科技日报记者采访时说。

据国家统计局全国农村贫困监测调查，按现行国家农村贫困标准测算，2019年末，全国农村贫困人口551万人，比上年末减少1109万人，下降66.8%；贫困发生率0.6%，比上年下降1.1个百分点。

脱贫攻坚面对的“最后一群人”，基本上是底子最薄、条件最差、难度最大的“硬骨头”。而在“硬骨头”中，因病致贫、因病返贫是最大的扶贫壁垒。

在贫困地区，基层医疗卫生服务能力短板比较突出，主要问题涉及：缺少优质医疗设施；缺少高水平的医技人才；缺乏高端医疗技术，导致百姓对基层医疗服务能力不信任；很多贫困者缺乏正确健康观念。

在何伟看来，扫除扶贫路上的拦路虎，实现脱贫攻坚的目标，需要有创新思维，依靠创新模式、创新技术，提高扶贫效率。

经过多年摸索，在政府部门的支持和央企扶贫基金的助力下，何伟构建了“精准医疗·精准扶贫”的新模式。

这一模式和以往传统扶贫模式显著不同的是：以“三层赋能结构”为特征。

技术赋能，采用基因技术、云医疗、人工智能、大数据技术，让数据多跑路，让患者少跑腿，使扶贫变得更精准、更有效。

培训赋能，通过国家卫健委防盲治盲培训基地，采用云端教学、线下带教和远程会诊方式，提高基层医生常见眼病诊疗能力。

组织赋能，建立医疗扶贫基地，通过云平台，连接何氏眼科总院、区域防盲中心和医联体，建立区域防盲扶贫基地。通过政府搭台，央企扶贫基金助力，使“精准医疗·精准扶贫”模式可持续、可复制。

何伟表示，2020年是我国决战决胜脱贫攻坚的收官之年，他将带领其眼科团队紧紧依靠党和政府的领导，依靠创新技术的驱动，与医疗机构共同协作，努力践行以人民为中心的发展理念，通过精准医疗惠民，助力脱贫攻坚，助力全面小康社会建设，为推动实现高质量发展贡献力量。（本报记者 杨 仑）

(责编：许晓华、李轶群)


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