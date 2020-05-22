任红委员：在抗疫中尽责担当

“我们医院首批支援湖北医疗队进驻武汉大学人民医院东院，带队的杜教授50多岁，经验丰富。进驻不久，他就在晚上打电话向我和书记介绍前方艰苦战斗的情况。我一边协调解决困难，一边为他加油鼓劲。”每次回忆起那几通电话，全国政协委员、重庆医科大学附属第二医院院长任红都能深切体会到医务工作者肩上的责任。

抗击新冠肺炎疫情以来，重庆医科大学附属第二医院先后派出3批共47名医护人员驰援武汉和孝感。“24小时内，500多人自愿报名，特别是年轻医务人员积极踊跃，展现出职业操守和大爱情怀，让我非常感动！”任红说。

前线医护人员任务重、压力大，作为院长，又是感染科医生，任红承受的压力自然也不小。春节假期开始，任红一天都没休息，争分夺秒组织调度。“每次有新的疫情信息，内心都有压力，这种压力是无形的，迫使我们全力以赴把每一个防控与救治的细节做好。”任红说。

几个月来，任红也一直在思考、完善与疫情防控有关的提案，“作为医生，救死扶伤是我的责任；作为全国政协委员，履职建言要以群众健康为中心。”

任红说，要依靠科技力量做好疫情常态化防控，加强临床与基础研究一体化管理，加强信息化技术在提升医疗服务水平及公共卫生应急能力等方面的应用，提高科技在物资保障方面的作用。他还建议加强公立医院感染病学科建设，并将之融入公共卫生体系，筑牢疾病防控的根基。

《 人民日报 》（ 2020年05月22日 04 版）