后疫情时代，老一套的疫苗生产办法不好用了

新冠肺炎疫情仍在全球范围内肆虐，新冠病毒的特效药和疫苗成了人们最大的希望。

在这次全国两会上，一直致力于疫苗研发的全国政协委员、康希诺生物首席科学家朱涛带来的消息是，康希诺生物与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发的重组新型冠状病毒疫苗，近日已获得加拿大卫生部临床试验申请批准。这意味着，疫苗即将进入3期临床试验，距离上市又近了一大步。

与此同时，在接受中青报·中青网记者采访时，朱涛也表示，包括疫苗研发在内的公共卫生领域，都需要国家加大对基础研究的统筹安排和持续的投入。

朱涛告诉中青报·中青网记者，一支疫苗能够成功面世，要经历实验室研发、临床试验、监管审批、生产交付等复杂而漫长的环节，此外还需要跨部门、跨国的广泛协作、供应与部署。很多疫苗生产企业出于商业利益考虑，往往对研发突发传染病疫苗的工作望而却步。

朱涛表示，目前，为了解决疫苗研发中存在的研发投入大、研发周期长、投资风险大等问题，目前国际上已建立起流行病预防创新联盟，这是应对新兴传染性疾病的全球卫生合作组织，通过资助创新平台和技术，共同携手疫苗研发和推广。

面对冲击全球的突发公共卫生事件，“老一套的传统疫苗生产办法不好用了，”他建议在中国也可以建立起类似的平台和合作机制，让疫苗研发等公共卫生领域基础研究更开放、效率更高。

事实上，这远不止是一个如何在实验室“从无到有”的挑战。“应该像生产线一样，让更多人加入进来。”朱涛设想，在这样一个组织里，可以选择一些优秀的企业或平台给予投资，让他们能够持续做研究和储备，保持一些疫苗研发能维持在临床1期或2期的状态，一旦遇到紧急的公共卫生事件，能够立刻进行3期试验，让疫苗快速问世。疫苗研发成功后，可协调各个企业和平台的资源，各自贡献技术和部分产能，实现大规模量产。

中青报·中青网记者 胡春艳 来源：中国青年报