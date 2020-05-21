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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

金星：医美服务需求巨大 线上化是产业发展必然方向

2020年05月21日18:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月21日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在21日举行的主题为“中国医美自律与规范发展”的圆桌论坛上，新氧科技董事长兼CEO 金星表示，从平台数据来看, 疫情对中国医美行业并未造成非常大的打击。目前，平台每天预约量已回到春节前90%的水平。

金星表示，医美行业经过多年发展，现在已变成很多老百姓刚需，对于这一行业我长期看好。“疫情让医疗行业加速互联网化进程。”金星认为，在互联网医疗方面，互联网监管可能会提出新的监管思路。

针对互联网监管及实施措施，金星根据新氧科技发展经验，提出了以下几方面建议：一是加快推进产业线上化、平台化。互联网医疗已成时代发展趋势，医美产业线上化是未来发展的必然。建议医美行业，吸收其他行业互联网发展的经验，推进业务线上化、平台化。

二是利用大数据把好准入关。加强大数据分析在市场监管中的作用，及时发现用户和机构风险指数，并打造药品溯源管控机制。

三是运用高科技，严加管控。形成从甄别、监管、风控到处置的闭环管理。新氧对平台问题及时追踪、反馈且合理处置，建立平台作弊风险管控流程，防范各类作弊流程，维护商家和消费者合法权益。

四是互联网共治合力，推进信用共管。医美企业应邀请医生、机构、消费者参与，提高企业生产经营活动、药品安全信息的透明度。同时，积极引导行业自律，开展信用体系建设。

(责编：李轶群、孙博洋)


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