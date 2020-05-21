刘福东：与病毒的斗争是复杂的 要坚持预防为主 加强公共卫生体系建设

人民网北京5月21日电 20日，中国医院协会副秘书长刘福东做客由人民网·人民健康举办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”专场论坛上 ，刘福东表示，按照习近平总书记提出的重要倡议“尽己所能 团结合作 科学专业 责任担当”，行业组织一定要要尽己所能、团结协作，积极发挥自身作用，展现“科学专业”，体现“责任担当”，为疫情防控工作提供助力。

他透露，疫情期间，中国医院协会第一时间发出倡议和慰问信，致敬“最美逆行者”。在防控工作中，注意正确导向，强化宣教效果。协会第一时间印制了一批宣传海报，在协会官网、微信公众号、协作媒体上介绍抗击疫情的新技术和科学方法，推送抗疫先进典型和感人事迹。主动筹措防护物资，用实际行动支持抗疫工作。充分发挥协会分支机构和专家的作用，编写有关专业防控指南及建议，组织科学专业防控指导，为抗击疫情献计献策。

刘福东认为，中国医院协会作为行业组织，将更好地履行服务宗旨，在行业法规和行业指南的制定、人才培训、药物合理使用等方面，继续发挥好协调和推动作用。与病毒的斗争可能是最复杂的斗争，一定要用科学的态度总结抗击新冠疫情的经验教训，坚持预防为主，加强公共卫生体系建设。