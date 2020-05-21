北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第六十四次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第二十七次会议召开
蔡奇主持 陈吉宁出席
昨晚，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第六十四次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第二十七次会议召开，深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要指示精神，落实中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议精神，进一步研究调度全国两会疫情防控和服务保障工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁出席会议。
会议指出，全国两会召开在即，我们各项工作不能有任何闪失。疫情防控仍然处于战时状态，要始终绷紧这根弦，强化风险意识，落实“四方责任”，严格常态化防控措施，确保全国两会顺利召开。
会议强调，内防反弹要毫不放松。加强各地进京人员管理。落实“四早”措施，强化日常健康监测，做好发热门诊筛查和传染病网络直报。持续抓好社区防控。控制公交、地铁满载率。加强外卖、快递、洗衣等行业防疫管理。针对夏季天气特点引导市民科学佩戴口罩，正确使用空调，做好通风消毒。
会议强调，外防输入要严把关口。入境外航机组要严格落实前端排查、核酸检测、封闭式管理等措施。坚持“安全、有序、有限”原则，做好重点地区人员进京组织工作。加强中高风险地区人员进京管理，严格落实医学观察措施。
会议强调，切实维护社会面稳定。深入开展矛盾纠纷排查化解，抓好食品卫生和安全生产等工作。各区各部门要加强值守，每日调度，加强工作衔接，精心做好两会服务保障工作。
（记者 刘菲菲 杨旗）
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