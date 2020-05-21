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教育部：不得佩戴N95口罩进行体育运动

2020年05月21日07:58 来源：人民网-教育频道

　　人民网北京5月20日电 据教育部官方网站消息，近日，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室下发意见，指导在常态化疫情防控下的学校体育工作。

　　意见指出，各地要高度重视疫情防控形势变化，对学校开展体育工作作出综合研判，纾解学生参加体育活动的迫切心情和急切愿望，围绕课程内容设置、教学计划调整、课堂组织变化、场地器材设施使用、分时错峰活动、应急安全防范等方面制定切实可行的工作方案，积极稳妥设计和安排好体育教育教学活动。

　　意见强调，要切实落实每天锻炼一小时要求。在确保师生安全和身体健康前提下，学校要开齐开足体育课，条件不具备的学校，要错时分段上好体育课。要充分利用课间休息时间，让学生多到户外参加个人体育活动，通过学生“少吃多餐”式的体育活动安排，努力保证学生每天一小时体育锻炼。师生体育活动应安排在户外或通风较好的体育场馆进行，一般保持1.5米间距，或对间隔距离进行最大化安排，尽量减少接触。不得佩戴N95口罩进行体育运动。低风险地区学生在校参加体育活动时不需戴口罩。

　　意见要求，各地教育部门要及时研究制定本地本校体育复学复课工作方案，积极指导、督促和检查学校的体育教学活动，确保万无一失。各地各校要把疫情防控、健康教育、安全教育和体育教育有机结合起来，制定应急预案，加强应急演练，积极稳妥推进学校体育工作。　

(责编：许晓华、李轶群)


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