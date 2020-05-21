两会民生议题 防疫物资供应最受期待

近年来，人民生活得到极大改善，越来越多的获得感、幸福感、安全感，跟国家不断保障和改善民生、增进人民福祉的努力分不开。日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1984名18-35岁青年开展的“2020全国两会青年期待”调查显示，当满分10分时，受访者对民生保障的满意度打分为7.61分，00后的满意度最高。在民生保障和社会服务体系上，青年最期待的议案提案是“抗疫物资的充足供应”（52.1%）。居民增收方面，62.5%的受访青年期待两会有“保障低收入群体收入”方面的议题。

00后对民生保障方面的满意度最高

本次调查中，民生保障是受访青年最期待的两会议题。具体说来，青年在该领域最期待的议案提案是“抗疫物资的充足供应”（52.1%）。

北京某事业单位员工郑斌（化名）说，现在疫情防控常态化的背景下，抗疫物资应能保证充足供应。

“我有个同事，孩子在读一年级，家里没人照顾。他们住的地方离学校很远，早上要很早起来送孩子上学，孩子下午4点半就放学了，疫情期间没有晚托，只能4点半把孩子接到公司，跟家长一起待到下班才能回去。”深圳某数据分析行业从业者刘伊一（化名）觉得职场妈妈太难了，“现在双职工家庭没办法照顾孩子，只能依靠老人，但老人帮忙照顾会有特别多的家庭问题，包括教育观念上的分歧、家庭关系上的处理，时常感觉焦头烂额”。

调查中，受访青年对育儿支持和陪护老人方面的议题也很期待。数据显示，0-3岁婴幼儿托育照顾（39.8%）、独生子女陪护假期落实（38.8%）、双职工居家照顾子女（38.2%）和二孩政策的生育支持（28.4%）等议题，关注度也很高。

“婴幼儿的托育照顾是专业性很强的工作，要有护理等方面的专业知识，还需要非常细心耐心。”刘伊一希望社区承担起0-3岁婴幼儿托育照顾的工作，“深圳每个社区都有社康服务中心，服务人群不多，医生水平不差又很有耐心，托育中心要能做到像社区医院那样的运营模式就很好”。

调查中，受访青年比较期待的民生保障方面的议题还有：企业职工年休假的落实（43.5%）、跨企业共享员工的权益保障（37.2%）、车房信贷灵活还贷（26.3%）等。

青年对当下民生保障方面的满意度如何？数据显示，当满分10分时，受访者对民生保障的满意度打分为7.61，满意度较高。其中，00后（7.77）对民生保障的满意度高于90后（7.69）和85后（7.46）。

62.5%受访青年期待两会有“保障低收入群体收入”方面的议题

居民增收是民生保障的重要方面，调查中，62.5%的受访青年期待两会有“保障低收入群体的收入”方面的提案议案，接下来是保障疫情期间的工资待遇（54.9%）、灵活调整信贷还款安排（54.4%）。

郑斌希望疫情期间不要降薪，“我刚贷款买了房，每月要还贷，这个时候降薪会对生活有影响”。

刘伊一期待进一步推进税制改革，“现在个人所得税的起征标准是5000元，对于身处一线城市的人来说，这个标准还是太低了，希望个税起征标准不要一刀切”。

受访青年期待的提案议案还有：收入分配“扩中调高提低”（47.2%）、进一步推进税制改革（37.1%）、提高职业技术人才的待遇（32.3%）。

郑斌觉得，国家在民生保障方面做得很好，但也期待进一步调节收入分配，减小贫富差距。

他觉得，提高技术人才的待遇也非常必要，比如医生、工程师、研究人员等，必须提高待遇，进而提高这些职业对于年轻人的吸引力。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报