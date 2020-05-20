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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

李明义：鼓励社会资本进入与公立机构共同促进养老产业发展

2020年05月20日22:58 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月20日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合 提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，中国老年保健协会副会长兼秘书长李明义在发言时表示，当前养老产业的发展形势下，社会资本和民营养老机构很有希望，迎来了发展的春天。

李明义表示，单靠国有资本的力量是不能完全满足中国社会应对老龄化需要的。他认为，养老产业应该实行竞争原则的基础上，鼓励民间资本进入养老产业，让民间资本和国有资本一同促进和发展养老产业。

在谈到养老机构现状时，李明义表示，现在的情况是，公办的养老院一床难求，非公办的养老院入住率通常不是很高，而与此同时，高端养老机构收费较高，难以满足普遍的需求。

李明义表示，如果要培育普惠性的养老机构，很重要的举措就是要对民营养老机构，在充分评估的基础上，对其获取资源的价格、门槛、方式给予足够的政策支持。这样，他们提供的服务价格和办院的成本就能够降下来，在服务质量和服务价格基本相同的条件下，相信会有更多的老年人选择民办养老机构。

(责编：李轶群、孙博洋)


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