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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

王力力：注重老年人心理健康 完善养老服务体系

2020年05月20日22:03 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月20日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合 提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，保利发展控股集团保利健投总经理王力力表示，老年医疗养老服务需求量大，全社会应当大力发展完善医疗养老服务，为老年人提供医疗服务、生活服务和精神慰藉服务“三管齐下”的养老模式。

王力力表示，推进医养深度融合，打造医养一站式养老服务体系，做到医疗和养老有效衔接，打造多元化养老服务模式，为老年人提供优质的医疗服务的同时关注老年人心理健康。

“老年人退休后，社会角色、生活环境和生活方式都发生改变，我们应该关爱老年人心理健康，充分发挥老年人自身的积极作用，注重开展关爱老年人心理和精神层面的相关工作。”王力力说，“保利集团围绕老年人兴趣爱好，开设合唱团、模特队等社团组织，发挥老人自己的特长和爱好，给老人提供另外一种晚年生活方式，让老年人开启快乐健康晚年生活。”

(责编：李轶群、孙博洋)


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