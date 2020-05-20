徐卫华：医养结合要建设自身标准 明晰“医”和“养”

人民网北京5月20日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合 提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，沈阳市卫健委医养结合办主任、医养结合专家组组长徐卫华表示，养老实际是为老年人提供服务的过程，养老领域应包含老年人的衣食住行用、健学乐购游等方方面面的内容，只有这样，才能支撑起整个养老体系。

养老服务离不开医养结合，在医养结合方面，徐卫华谈到，医养结合所服务的群体要有广义和狭义之分。广义是指，服务所有的老年人。狭义是指，服务特定目标群体，例如老年人中失能失智等类似对医养服务有刚需的人群。

“医养结合服务在于助力完成老年人指定需求。”徐卫华称，医养结合是帮助老年人在生命末期，能够舒适、有尊严的渡过最后一段时间的基本保障和重要保障。他建议，建设医养结合标准体系，做好医养结合定位。

除了建立标准以外，徐卫华表示，医养结合还需确定服务主体，服务的场景，服务内容以及服务的支付方式。

在服务主体方面，徐卫华介绍，医养服务主体是医养结合机构，是同时具备医疗卫生资质和养老服务能力的机构。只有医养服务主体得以明确，则医养结合机构的属性和职责也可变得清晰。其次，医养结合的服务场景，徐卫华认为，既可以居家做，也可以在社区和机构做。如此才能将医养结合服务扩展到千家万户的老人身边。

有了服务主体和服务场景，又该如何做好医养服务内容？徐卫华表示，一定要明晰医是医、养是养、医养是医养。“因为医疗服务和养老服务是两个完整的体系，因此两者之间界限清晰。”他讲到，医疗有自身标准、规范和支付体系，养老也有自己的标准、规范和支付体系。因此我建议医养结合一定要建设自己的服务标准、服务体系和服务规范，由此，才能产生特定的服务内容。

针对医养结合服务的支付方式，徐卫华建议，要有长期照护保险介入。他表示，长期照护保险的模式单个独立，不依附于医保，如此，支付模式也能支撑这项事业向前发展。