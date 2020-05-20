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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

王芳：推进医养结合 打通健康养老“最后一公里”

2020年05月20日21:32 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月20日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合，提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，中国医学科学院医学信息研究所卫生体系与政策研究中心主任、研究员王芳在发言时表示，医养结构是应对老龄化挑战的一项重大举措，随着老龄化程度不断加深，呈现出增速快、基数大的特点，“有病治病，无病疗养”已经成为各个地方今后重点培育和发展养老服务的方向。

王芳表示，去年，国家中医药局和全国老龄办12部门联合印发的《关于深入推进医养结合发展的若干意见》，着眼近年来各方反映较多的一些堵点、难点，立足医养结合发展实际，提出强化医疗卫生与养老服务衔接、优化保证制度、加强队伍建设等要求。

“同时政府也加大支持力度，在税费优惠方面，非营利组织的社会办医养结合机构，按规定享受房产税、城镇土地使用税优惠政策。”王芳介绍，国家鼓励地方出台支持措施，对使用社区综合服务中心的房屋设施开展医养结合服务的，予以无偿或低偿使用。允许盘活利用城镇现有空闲商业用房、厂房、校舍、办公用房、培训设施及其他设施提供医养结合服务。鼓励金融机构根据医养结合特点，创新金融产品和金融服务，拓展多元化投融资渠道。

针对医养和康养边界问题，王芳表示，需明晰政府、市场角色的职责和定位，把公共资金用在该用的地方，鼓励发展相关企业。“老年人群需求都是多层次、多元化的，不光还有物质方面的需求，还有精神、文化的需求，可根据市场需求，发展相关产业，让老人老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐。” 

(责编：李轶群、孙博洋)


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