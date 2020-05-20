热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

袁亚非委员:建立长期护理保险制度 促进普惠性养老产业可持续发展

2020年05月20日21:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月20日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合 提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，十三届全国政协委员、全国政协经济委员会委员，全国工商联常委，三胞集团有限公司董事长袁亚非在接受连线采访时表示，关注养老民生，关键在于促进普惠性养老产业可持续发展。

国家统计局数据显示，截至2019年底，我国60周岁及以上老年人口已达2.54亿，占总人口比重18.1%，养老形势日趋严峻。对于占老年人口绝大多数的收入不高、积蓄不多的老年人来说，能否获得价格合理、方便可及、质量有保障的养老服务，成为当前中国养老面临的一大课题。

袁亚非在接受连线采访时表示，关注养老民生，关键在于促进普惠性养老产业可持续发展。

袁亚非认为，“普惠养老”关键词有三个，“普”就是普遍可及，“惠”就是质优价廉，“养老”就是提供日常照顾、长期医护和精神慰藉等服务。普惠养老服务是在基本养老服务之外，由政策引导、政府支持、社会运营、市场供给，使合理定价、质量有保障的养老服务,尽可能惠及最大多数的老年人。

“现阶段，国家的指向和态度已经明确，采取很多措施鼓励各省市积极发展包括普惠养老在内的养老产业，但我认为还是存在一些问题需要解决。”袁亚非说。

袁亚非介绍，首先是养老服务供给总量不足的问题。从“普惠养老”的服务对象来说，一方面，普惠养老的覆盖面较低，另一方面，高龄、失能半失能老人刚性护理需求未得到满足。其次，养老机构存在供需错配问题。我国养老机构收住老人不到215万人，整体床位空置率达50%。很多公立机构供不应求，而民办机构门庭冷落。此外，机构养老行业市场化水平不高，缺乏活力。公办机构存在不计成本、效率低下等弊端；而占民办机构95%的非营利性机构由于投资不能收回、盈利不能分红、不能抵押贷款，无法立足长远、做大做强。

对此，袁亚非建议，可通过全方位政策支持，进一步激发社会资本投资积极性，促进我国普惠性养老产业可持续发展。深入开展“普惠养老城企联动专项行动”，迅速总结参与城市的政策经验，尽快形成支持社会资本可持续发展普惠养老的新模式，推动养老服务供给总量迅速扩大；进一步鼓励和引导社会资本重点发展城区普惠养老，提高民办机构服务质量，减少供需错配；进一步推动养老机构市场化改革，激发养老服务行业活力。

对于如何建立长期护理保险制度，袁亚非认为，尽快将长护险纳入社会保险法，实施全民参保计划。建议尽快将长护险纳入社会保险法，从顶层设计上确定长期护理险是继养老、医疗、失业、工伤、生育这五大基本保险之外的第六个社保险种，并明确长护险参保人群和缴费方式、支付范围和支付比例、以及不同失能程度人群享受服务的等级标准。建立政府、企业、个人多方共同出资的筹资机制，其中，保险缴费应该成为长期护理保险制度的主要资金来源。对于家庭资产和收入较低的老人，政府应加大补贴力度，降低老人自费部分，让更多有需要的老人可以享受到有质量的长护险服务。

袁亚非认为，建立长期护理保险制度同时还要借助商业保险，建立长护险灵活的筹资方式。为解决长期护理险的筹资和供给问题，建议建立以社保为主、商保为辅的长护险保险体系。他表示，可适时出台商业护理保险税收优惠政策，调动更多市场资源参与到社会养老保障和长护险体系的建设中来。商业保险行业发挥市场有效配置资源作用，积极推动产品及服务形态创新，通过养老产业投资等渠道来帮助缓解长护险筹资不足的问题。

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

(责编：李轶群、孙博洋)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn