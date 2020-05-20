袁亚非委员:建立长期护理保险制度 促进普惠性养老产业可持续发展

人民网北京5月20日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合 提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，十三届全国政协委员、全国政协经济委员会委员，全国工商联常委，三胞集团有限公司董事长袁亚非在接受连线采访时表示，关注养老民生，关键在于促进普惠性养老产业可持续发展。

国家统计局数据显示，截至2019年底，我国60周岁及以上老年人口已达2.54亿，占总人口比重18.1%，养老形势日趋严峻。对于占老年人口绝大多数的收入不高、积蓄不多的老年人来说，能否获得价格合理、方便可及、质量有保障的养老服务，成为当前中国养老面临的一大课题。

袁亚非在接受连线采访时表示，关注养老民生，关键在于促进普惠性养老产业可持续发展。

袁亚非认为，“普惠养老”关键词有三个，“普”就是普遍可及，“惠”就是质优价廉，“养老”就是提供日常照顾、长期医护和精神慰藉等服务。普惠养老服务是在基本养老服务之外，由政策引导、政府支持、社会运营、市场供给，使合理定价、质量有保障的养老服务,尽可能惠及最大多数的老年人。

“现阶段，国家的指向和态度已经明确，采取很多措施鼓励各省市积极发展包括普惠养老在内的养老产业，但我认为还是存在一些问题需要解决。”袁亚非说。

袁亚非介绍，首先是养老服务供给总量不足的问题。从“普惠养老”的服务对象来说，一方面，普惠养老的覆盖面较低，另一方面，高龄、失能半失能老人刚性护理需求未得到满足。其次，养老机构存在供需错配问题。我国养老机构收住老人不到215万人，整体床位空置率达50%。很多公立机构供不应求，而民办机构门庭冷落。此外，机构养老行业市场化水平不高，缺乏活力。公办机构存在不计成本、效率低下等弊端；而占民办机构95%的非营利性机构由于投资不能收回、盈利不能分红、不能抵押贷款，无法立足长远、做大做强。

对此，袁亚非建议，可通过全方位政策支持，进一步激发社会资本投资积极性，促进我国普惠性养老产业可持续发展。深入开展“普惠养老城企联动专项行动”，迅速总结参与城市的政策经验，尽快形成支持社会资本可持续发展普惠养老的新模式，推动养老服务供给总量迅速扩大；进一步鼓励和引导社会资本重点发展城区普惠养老，提高民办机构服务质量，减少供需错配；进一步推动养老机构市场化改革，激发养老服务行业活力。

对于如何建立长期护理保险制度，袁亚非认为，尽快将长护险纳入社会保险法，实施全民参保计划。建议尽快将长护险纳入社会保险法，从顶层设计上确定长期护理险是继养老、医疗、失业、工伤、生育这五大基本保险之外的第六个社保险种，并明确长护险参保人群和缴费方式、支付范围和支付比例、以及不同失能程度人群享受服务的等级标准。建立政府、企业、个人多方共同出资的筹资机制，其中，保险缴费应该成为长期护理保险制度的主要资金来源。对于家庭资产和收入较低的老人，政府应加大补贴力度，降低老人自费部分，让更多有需要的老人可以享受到有质量的长护险服务。

袁亚非认为，建立长期护理保险制度同时还要借助商业保险，建立长护险灵活的筹资方式。为解决长期护理险的筹资和供给问题，建议建立以社保为主、商保为辅的长护险保险体系。他表示，可适时出台商业护理保险税收优惠政策，调动更多市场资源参与到社会养老保障和长护险体系的建设中来。商业保险行业发挥市场有效配置资源作用，积极推动产品及服务形态创新，通过养老产业投资等渠道来帮助缓解长护险筹资不足的问题。

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛