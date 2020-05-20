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铁锅炖、臭豆腐、葱爆牛奶……怪味雪糕成网红

2020年05月20日08:32 来源：北京日报

一年一度的雪糕大战再度开跑。与往年甜甜蜜蜜的口味相比，今年的雪糕市场显得“画风清奇”，东北铁锅炖、长沙臭豆腐、山东葱爆牛奶、竹香粽子、螃蟹肥了……各种怪味冰淇淋成功抢占冷饮市场的焦点位置。

雪糕市场早已不再是几家乳企独占鳌头，越来越多口味独特、造型别致的产品竞相出现，让产业迎来了新的增长风口。

地方特色 新口味层出不穷

打开红红火火的包装，里面是一个黑乎乎的大铁锅造型。“锅”里有什么？牛奶雪糕中夹着货真价实的葱花、胡萝卜粒，上面还覆盖着满满的肉松。一口下去，五味交织，喜欢的人觉得香葱中和了奶油的甜腻，也有不少人难以接受，打上了“黑暗料理”的标签。

去年凭借咸蛋黄口味在网络上一举成名的冷饮品牌奥雪，今年又推出了东北铁锅炖口味。虽然消费者评价褒贬不一，却再度显露出“网红”势头。

不只是东北铁锅炖，今年的雪糕市场可谓是怪味雪糕“兴风作浪”，地方特色疯狂加持。有的产品更是把以往鲜少使用的食材加入了雪糕之中，名为“螃蟹肥了”的大闸蟹雪糕，出自老字号中街冰点，可算是咸蛋黄口味的升级版，以蟹黄调味酱模拟螃蟹特有的膏腴味道。还有借助外形的，如老长沙“雪帝臭豆腐”虽然外形黝黑，实际只是巧克力脆皮的芝士豆乳口味雪糕。

此外，也有一些尚未走向全国但在当地小有名气的特色冷饮。比如陕西一家冷饮铺的泡馍糖蒜味、油泼辣子味冰淇淋，东北雪糕品牌德式格兰朵推出的德式黑啤雪糕，江浙沪市场的黄酒棒冰等。

甜咸之争 咸味雪糕成网红

喜欢吃枣粽子还是肉粽子，甜豆花还是咸豆腐脑？饮食界讨论不休的甜咸之争如今又蔓延到了雪糕行业。

CBNData发布的《2019线上冰淇淋消费洞察》报告显示，普通口味已不能再满足挑剔的“吃货”，越来越多消费者会购买并尝试一些小众口味。同时，甜味不再是冰淇淋的唯一，越来越多咸味冰淇淋进入消费者视野并迅速增长。巧克力口味在70后和80后当中仍有市场，但90后和95后已不再偏好。

“如果以前跟我说牛奶雪糕要和东北大葱一起吃，我肯定觉得这是在交智商税，但现在咸口儿雪糕还挺抢手。”市民王非在公司楼下的罗森便利店看到，东北铁锅炖雪糕摆在冰柜中的显眼位置，“就算你没吃过，周边也肯定有同事吃过。”

咸味雪糕已经成为社交网站的热门话题。记者在微博上搜索看到，以“雪糕测评”为主题的短视频动辄就有十几万次的浏览、数百条评论。在电商平台搜索也可以发现，咸味雪糕在甜味雪糕的包夹中突出重围，抢占了不少流量。从商品评价看，多数是满足猎奇心理，复购的消费者并不多。

咸味雪糕突围走的是网红之路。奥雪策划与设计部副总经理李荣铖曾在采访中表示，“近几年来打造爆款的逻辑是用好眼球经济，做一些有趣味性的创新产品，包装得可爱一些，符合年轻人喜欢拍照、分享、打卡的需求。也要利用好自媒体、流媒体、短视频、电商等营销渠道。”

消费升级 新品牌抬高单价

网红雪糕的崛起伴随着另一个事实，那就是雪糕价格的一路飙升。

在80后的记忆里，雪糕价格大多在2元到8元之间。“吃一根8元的梦龙感觉已经很奢侈了。”然而，近几年雪糕价格已经跨入了新的消费区间，8元只是下限，上限达到30元左右。例如网红品牌钟薛高，普通口味雪糕单支价格在15元左右，如果是特殊口味，价格达到25元。该品牌还推出过单支66元的“厄瓜多尔粉钻”全球限量款雪糕。

这样的价格走势让诸多新品牌赚得盆满钵满，也令不少老牌雪糕蠢蠢欲动。伊利就推出了全新高端冰淇淋品牌“须尽欢”，造型采用树叶形状，售价在20元左右，据称其在天猫官方旗舰店首月成交总额便达到131万元。来自冰城沈阳“中街冰点城”旗下的新品牌中街1946，也在线上迅速占领一席之地，跃身为新晋网红雪糕。

“目前，整个中国新生代的人口已经达到了1.5亿，冰淇淋的消费人口接近3亿，中国的冰淇淋行业迎来了一个新的增长风口。”中国食品产业分析师朱丹蓬表示，中国的冰淇淋市场进入了百花齐放的局面，越来越多的创新型、升级型产品出现在冰淇淋市场，对整个冰淇淋市场的发展起着重要的催化作用。（记者 陈雪柠）

(责编：许心怡、崔元苑)


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