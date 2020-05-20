孩子遭遇家暴，“旁观者”也可申请人身安全保护令

小倩现年9岁，母亲早年病故，而父亲经常对其殴打。由于恐惧，小倩从不敢对外声张。其父虽然经过村委会多次批评、教育，却屡教不改。近日，村委会决定向法院申请人身安全保护令，请求对其父的行为加以禁止。可有人认为，村委会只是“旁观者”，并非小倩的近亲属，无权提出申请。

请问：该说法对吗？

读者 王晓芳

王晓芳读者：

该说法是错误的。

一方面，向法院申请人身安全保护令，并非只有受害者本人或近亲属。反家庭暴力法第23条规定：“当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险，向人民法院申请人身安全保护令的，人民法院应当受理。当事人是无民事行为能力人、限制民事行为能力人，或者因受到强制、威吓等原因无法申请人身安全保护令的，其近亲属、公安机关、妇女联合会、居民委员会、村民委员会、救助管理机构可以代为申请。”即针对家庭成员之间实施的身体、精神等侵害行为，只要受害人是无民事行为能力人、限制民事行为能力人，或者因受到强制、威吓等无法申请人身安全保护令，对应组织均可代为向被申请人居住地、家庭暴力发生地的基层法院提出申请。申请应当以书面方式；书面申请确有困难的，也可以口头申请，由法院记入笔录。

另一方面，法院应当发出人身安全保护令。反家庭暴力法第27条规定：“作出人身安全保护令，应当具备下列条件：（一）有明确的被申请人；（二）有具体的请求；（三）有遭受家庭暴力或者面临家庭暴力现实危险的情形。”即只要符合相应条件，人民法院就应当在72小时内作出人身安全保护令；情况紧急的，应当在24小时内作出下列措施：禁止被申请人实施家庭暴力；禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人及其相关近亲属；责令被申请人迁出申请人住所；保护申请人人身安全的其他措施。（江西省兴国县人民法院法官 颜梅生）