面对性侵，父母要做孩子最坚定守护

4151人，这是最高人民检察院发布的2020年第一季度决定起诉性侵害未成年人的犯罪人数，比 2019 年同期上升了2.2%。而在中国少年儿童文化艺术基金会女童保护基金（以下简称“女童保护”）的统计中，从2013年到2018年，媒体曝光的性侵害儿童案例共两千余起，而且，性侵害儿童案中70%~80%都是熟人作案，比如近期曝光的烟台某上市公司高管鲍某明涉嫌性侵14岁养女案等。

这还只是性侵害儿童案的冰山一角。中国人民公安大学对全国5800名中小学生的问卷调查显示，性侵害案件的隐案率是1:7。也就是说，如果有一起性侵害案件被揭露，背后会有7起不为人所知。美国卫生与服务部报告称，美国每年有超过6.3万儿童遭受性侵犯；全球估计有25％的女童和9％的男童遭受过某种形式的性侵。

儿童离“兽行”有多远，取决于法律的威严有多大、执法的力度有多强。2018年10月，最高人民检察院发送了首份一号检察建议，内容涵盖了针对当前预防性侵害教育缺位等问题。2019年1月至11月，全国法院共审结猥亵儿童罪的案件4159件。针对强奸、猥亵等性侵儿童犯罪，人民法院坚持零容忍立场，对犯罪性质、情节极其恶劣，后果极其严重的性侵儿童案件，坚决依法判处死刑。

让祖国的“花朵”健康成长，既要守住“零容忍”底线，又要让科普“阳光”照耀家庭和课堂。“女童保护”对4719名学生进行的一项调查发现，23%的儿童不了解性教育，仅有四成家长能从言行中判断孩子是否被性侵害，22.91%的家长日常生活中从没对孩子进行过防性侵安全教育。

坏人从不会嫌弃孩子太小。据“女童保护”统计，2018年公开报道的遭性侵儿童（18岁以下）案例中起，14岁以下比例为80%，年龄最小的为3岁。对于性侵害儿童案频发，事后严打固然重要，但事前的预防教育更加迫在眉睫。我们需要尽快让防“狼”课程和科学性教育走进校园、走进家庭，建议检察机关与教育部门合作编写一套适用于不同儿童年龄段和认知水平的性侵害预防教材，纳入义务教育范畴，教会家长、老师和孩子如何及时发现和处理相关问题。同时，家长千万不要觉得孩子还小，早一点进行性教育，就是早一点预防孩子不受侵害；家长还要明确告诉孩子，如何对性侵勇敢说“不”，关键时刻如何保护自己；家长要让孩子相信，爸妈永远是孩子最坚强的后盾和守护者。

保护孩子，从当下开始。依法惩恶、斩断魔爪，是对孩子最大的保护；科学教育、做好防范，也是对孩子最大的爱。孩子，别怕！你背后站着的，是社会的正义、法律的威严，我们都是你成长道路上的守护神。（晓想）